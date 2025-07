Movida violenta a Monza: 38enne ubriaco ferito a coltellate

Monza – Sì è concluso un altro weekend movimentato per la movida in Brianza con un accoltellamento, un’altra aggressione e i soliti che alzano il gomito o che rimangono vittime di incidenti stradali. L’episodio più grave si è verificato all’alba di ieri nel centro di Monza. Erano da poco trascorse le 5, quando un 38enne è stato soccorso in via XX Settembre, all’altezza del civico 5, per una ferita da arma da taglio. I soccorsi sono stati inviati in codice rosso. Sul posto si è portata un’ambulanza della Croce Rossa italiana che si è trovata di fronte un uomo completamente ubriaco e quindi neanche in grado di riferire le circostanze dell’aggressione e indicare il responsabile. Il 38enne ferito è stato trasportato, fortunatamente in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo. Sul fatto ora indaga la Questura di Monza, di cui una pattuglia è anche intervenuta sul luogo dell’accoltellamento.

A Cornate

La serata di sabato era iniziata alle 22.45 con un’altra aggressione a Cornate d’Adda. Un’ambulanza dei volontari di Cornate è stata chiamata in via Aldo Moro per un soccorso in codice giallo per un 48enne. Giunta sul posto insieme ai carabinieri, le condizioni del ferito sono apparse meno gravi e l’uomo è stato trasferito in codice verde all’ospedale di Vimercate.

A Carate

Poco dopo la mezzanotte e mezza, invece, in viale Brianza a Carate Brianza è stata una ragazza di 28 anni ad avere bisogno di aiuto per l’abuso di alcol. La giovane è stata portata in ambulanza in codice giallo al San Gerardo. Infine alle 4.15 sulla tangenziale Nord, all’altezza della barriera di Agrate Brianza, un 28enne è finito in auto contro un ostacolo: è intervenuta la polizia stradale di Novate e un’ambulanza per il trasporto in codice verde all’ospedale di Vimercate.