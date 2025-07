Tra crisi e nuove sfide. I big di politica ed economia sul palco del Binario 7

In un contesto mondiale segnato da profonde incertezze, anche la Lombardia deve affrontare nuove sfide economiche. La Brianza, in particolare, cuore produttivo, sta attraversando una fase delicata. Proprio per questo, il Pd lombardo ha organizzato a Monza la “Giornata dell’Economia”, in programma oggi all’Urban Center del Teatro Binario 7. L’evento, strutturato in quattro panel, ospiterà figure di primo piano del panorama politico ed economico: tra gli altri, Gianni Cuperlo, Giorgio Gori, Mario Monti, Pierluigi Bersani e Andrea Orlando. "La Lombardia non è più la locomotiva economica del Paese", osserva la segretaria regionale Pd, Silvia Roggiani.

"Viviamo una crisi industriale pesante, che colpisce duramente la Brianza. Penso alla StMicroelectronics, a Peg Perego. Ora si aggiungono i dazi trumpiani. Manca la politica, a partire da quella regionale. Nel 2024 la Lombardia ha perso il 2,3% di fatturato industriale e lo 0,8% nel manifatturiero, con un forte aumento del lavoro povero". Il consigliere regionale Gian Mario Fragomeli riflette su come "non si possano attribuire solo a Roma le responsabilità sulla transizione 5.0", mentre il segretario del Pd monzese, Valerio Imperatori, esprime preoccupazione per le crisi delle imprese brianzole che si occupano di innovazione, citando lo smantellamento del Centro Colleoni di Agrate, oltre che St. Il segretario del Pd provinciale, Lorenzo Sala, denuncia come le Pmi brianzole, sia quelle dell’arredo sia dell’high tech, siano lasciate sole dalla politica nei momenti di crisi, senza investimenti di sostegno.

A.S.