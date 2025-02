Svelato il motto (dinamico e generativo) delle Olimpiadi di Milano Cortina: è “IT’s Your Vibe”

Milano, 20 febbraio 2025 – I Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 hanno un motto ufficiale: “IT’s Your Vibe”, con la I e la T maiuscole a indicare non solo il pronome in inglese ma anche le iniziali di Italia. Secondo le intenzioni degli organizzatori di Milano Cortina, "IT's Your Vibe" sarà il cuore pulsante dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, “rappresentando un innovativo sistema di comunicazione destinato a diventare centrale per Milano Cortina 2026 – si legge nel comunicato di presentazione –. I Giochi 2026 saranno, infatti, una grande esperienza condivisa che celebra l'energia, la passione e la connessione tra le persone. Per dare voce a questo spirito, per la prima volta nella storia dei Giochi Olimpici e Paralimpici, è stato scelto un motto dinamico e generativo, che non è semplicemente una frase ma un ecosistema che si adatta a ogni storia e a ogni emozione, e che riesce a rendere protagonisti tutti coloro che amano i Giochi”.

Ma cosa significa “motto dinamico e generativo”? Significa che si può adattare, come fosse un modulo, a ogni momento e a ogni storia che questi Giochi racconteranno. Potrà celebrare il talento degli atleti e trasformarsi in ''IT's Talent - IT's Your Vibe''; evidenziare la creatività e l'innovazione diventando ''IT's Creativity - IT's Your Vibe''; oppure trasmettere l'energia e le emozioni che rendono questi Giochi indimenticabili con ''IT's Energy - IT's Your Vibe''.

Un motto che si declina anche sui territori che ospiteranno i Giochi (IT's Milano - IT's your Vibe, IT's Cortina - IT's your Vibe), sugli sport (IT's Figure Skating - IT's your Vibe, IT's Para Alpine skiing - IT's your Vibe...) e sui valori. L'obiettivo è quello di mettere le persone al centro dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.