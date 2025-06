Milan, partnership con il Congo: “Contribuiremo allo sviluppo socioeconomico del Paese"

Milano, 20 giugno 2025 - Supporto, azione concreta. Per una partnership fuori dall'ordinario, nel segno dello sviluppo sociale ed economico. Oggi l'annuncio: in allineamento con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa, il Milan è al centro di una piattaforma internazionale e dà il via a una collaborazione con il Governo della Repubblica Democratica del Congo attraverso il suo Ministero del Turismo. Sul piano economico, l'accordo favorirà l'attrazione di nuovi investimenti, la creazione di opportunità di business e supporterà la strategia di promozione del turismo internazionale del Paese. Sul piano sociale, con il sostegno di Fondazione Milan, sono in programma una serie di azioni concrete, come la fondazione della prima Milan Academy e la costruzione di nuova scuola, per le comunità locali, in collaborazione con Fondazione Mama Sofia, fondata da Zakia Seddiki Attanasio, moglie dell'ex ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio. Lo ha reso noto la Primo Ministro della Repubblica Democratica del Congo Judith Suminwa, al termine del vertice di oggi ospitato a Roma dal Governo italiano e dalla Commissione Europea, alla presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. La Primo Ministro ha dichiarato: “Un nuovo ponte si è appena creato tra i nostri due Paesi attraverso una partnership strategica che unisce diplomazia, cooperazione e investimenti tra la squadra di calcio italiana AC Milan e il Ministero del Turismo della Repubblica Democratica del Congo”. Nella prima parte della nuova stagione sportiva, una delegazione del club rossonero, guidata dal presidente Paolo Scaroni, effettuerà una visita istituzionale per testimoniare l'avvio concreto dei progetti. In questa occasione, il Milan promuoverà un incontro per favorire sinergie tra rappresentanti delle istituzioni locali, dell'Ambasciata italiana a Kinshasa e aziende che costituiscono il tessuto economico dei due Paesi. Così Paolo Scaroni, presidente del club rossonero e di Fondazione Milan che, dal 2003, ha investito oltre 12 milioni di euro in progetti solidali in tutto il mondo: “Abbiamo scelto di metterci a disposizione per avviare un innovativo percorso di collaborazione che ha lo scopo di contribuire ai piani di sviluppo della Repubblica Democratica del Congo in ambito economico e sociale, in continuità con la visione del Governo italiano in materia di cooperazione internazionale e in linea con gli obiettivi del Piano Mattei per l'Africa”. E ancora: “Vogliamo avvalerci del ruolo del Milan e della sua Fondazione come istituzioni capaci di promuovere consapevolezza e generare allo stesso tempo un impatto concreto, al fianco di imprese e realtà benefiche radicate sul territorio. Desidero ringraziare il Governo congolese, con il quale intraprendiamo questo nuovo cammino, così come il Ministro degli Affari Esteri e la Farnesina per il loro sostegno e per averci supportato nell'individuazione e nell’interlocuzione con le organizzazioni più autorevoli attive sul territorio”.