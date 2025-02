Cuori a tempo, l’inno delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 firmato da Red Canzian: “Volevo regalare qualcosa di mio”

Milano, 20 febbraio 2025 – Si intitola ‘Cuori a tempo’ l’inno ufficiale destinato ad accompagnare il viaggio della Fiamma Olimpica e Paralimpica verso l’apertura dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 e porta la firma di Red Canzian. Il brano, presentato in anteprima durante la seconda serata del 75° Festival di Sanremo, annunciando l’ingresso sul palco della campionessa Carolina Kostner, è ora disponibile su Spotify.

Sulla genesi di ‘Cuori a tempo’, racconta Red Canzian: “Quando ho saputo che i Giochi Olimpici Invernali 2026 si sarebbero svolti tra Milano e Cortina ho immediatamente pensato che dovevo regalare qualcosa di mio a questa manifestazione, perché Cortina è nella mia terra, il Veneto, e Milano mi ha accolto fin dalla fine degli anni ’60 come una seconda madre. In Veneto ho cominciato a suonare e in Lombardia, a Milano, ho concretizzato il mio sogno, la mia carriera… e allora mi sentivo un po’ in debito con queste due regioni e volevo scrivere qualcosa che accompagnasse questo straordinario evento”.

Il cantante ha proseguito: “Ho pensato subito al batticuore che segna il ritmo di ogni gara sportiva, quel cuore pulsante, motore di tante imprese fatte di passione, grinta e voglia di dare, sempre, il massimo. Così, prima ancora della musica, è nato il titolo, e intorno a quei ‘cuori a tempo’ è cresciuto poi tutto il resto”. “Una volta finito di comporre il brano, – ha aggiunto Canzian – ho contattato la Fondazione MilanoCortina, e ho fatto ascoltare loro una demo, solo musica, ma già con quel bum bum bum che avevo in testa, ed è piaciuta molto. Così ho chiesto loro di suggerirmi i principali concetti dello spirito olimpico, che ho prontamente condiviso con Miki Porru, per la scrittura del testo”.

Anche in questa occasione, per registrare il brano Red Canzian si è circondato di musicisti e collaboratori fidatissimi, riuniti per l’occasione nella Big Family Band. “Chiara Canzian canta le parti centrali, Phil Mer che ha curato anche l’arrangiamento del pezzo suona la batteria. I vocalist sono Jacopo Sarno, Joe Romano e Giancarlo Genise. Alberto Milani alle chitarre e Gabriele Cannarozzo al basso completano la band. Qua e là mescolata ai cori e in mezzo a tutti loro c’è anche la mia voce”, ha spiegato Canzian. ‘Cuori a tempo’ è stato inciso e mixato da Antonio Nappo presso lo Studio Q di Milano.

Prima di ascoltare l’inno ufficiale in mondovisione durante la corsa dei 10.502 tedofori che porteranno la Fiamma Olimpica e Paralimpica attraverso le 110 province italiane verso l’apertura delle Olimpiadi Invernali del 2026, un altro appuntamento altrettanto portentoso attende Red Canzian: il prossimo 5 luglio 2025 il suo Casanova Operapop approda in Piazza San Marco a Venezia, primo musical nella storia ad essere rappresentato lì. I biglietti sono disponibili dal 25 febbraio prossimo nel circuito Ticketone, online e nei punti vendita sul territorio.