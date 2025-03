Olimpiadi Milano-Cortina 2026, Ski Stadium e Ski Park a Bormio: “Cantieri a tempi record”

Bormio, 5 marzo 2025 – Procede a ritmo serrato e con tempi record il cantiere dello Ski Stadium di Bormio, insieme allo Ski Park una delle opere strategiche per le Olimpiadi Invernali del 2026, affidato a Cal (Concessioni autostradali lombarde). Le due infrastrutture, fondamentali per accogliere atleti e ospiti internazionali, hanno già raggiunto, nel mese di febbraio 2025, rispettivamente il 35% e il 32% di avanzamento, confermando un cronoprogramma più rapido rispetto alle previsioni iniziali. È il punto fatto in occasione della visita dei cantieri del sottosegretario Alessandro Morelli con l'assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia Claudia Terzi, il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e il presidente di Cal Cristiana Molin.

L'investimento complessivo per queste opere ammonta a 12,95 milioni di euro per lo Ski Stadium e a 8,35 milioni di euro per il Bormio Ski Park, importi in massima parte finanziati da Regione Lombardia con un contributo del Comune di Bormio. Da rilevare che i costi sono rimasti invariati rispetto al finanziamento approvato nel 2022, circostanza che conferma l'efficacia della gestione economica e della pianificazione dell'intervento.

Bormio, rendering Ski Stadium

Lo Ski Stadium

Lo Ski Stadium, eseguito dall'impresa valtellinese Costruzioni Cerri S.r.l., è costituito da due strutture distinte (le cosiddette 'Family Lounge e Hospitality Lounge), realizzate immediatamente a valle della zona di arrivo dell'iconica Pista Stelvio, ed è stata, come è noto, la prima opera olimpica sportiva ad essere avviata sul territorio nell'aprile 2024, pertanto con due mesi di anticipo rispetto al cronoprogramma.

In particolare, la Family Lounge, posizionata in zona direttamente antistante allo “schuss” di arrivo della pista Stelvio, è caratterizzata da una struttura ad un solo piano (360 mq circa) con copertura piatta, appositamente destinata ad alloggiare le tribune amovibili, necessarie in occasione di eventi sportivi (ma non solo) di particolare significatività, quali, oltre alle Olimpiadi, l’annuale Coppa del Mondo di sci.

L’Hospitality Lounge, ubicata invece in posizione più laterale rispetto all’arrivo, sarà caratterizzata da due piani fuori terra (800 mq circa globalmente), con un mezzanino in posizione panoramica rispetto al tracciato sia delle discipline alpine che dello sci alpinismo, e consentirà, durante le Olimpiadi, anche l’alloggio dello staff dei cronometristi.

La visita di oggi conferma che, con la realizzazione di questi due edifici progettati per raggiungere l'alto livello di sostenibilità ambientale certificata Nzeb (Near Zero Energy Building), Bormio si prepara a diventare uno dei poli centrali delle Olimpiadi 2026, offrendo a sportivi, pubblico e operatori un'esperienza all'altezza del prestigioso evento.

Lo Ski Park

Il secondo doppio intervento, costituito dallo Ski Park e dalla passerella ciclopedonale sul torrente Frodolfo cui si accompagna la rotatoria opera connessa già realizzata, è stato invece aggiudicato alla società Costruzioni Pruneri di Grosio (So) e ha l'obiettivo di decongestionare il traffico e di ridurre l'inquinamento nell'area centrale di Bormio.

Morelli: “In anticipo sul cronoprogramma”

"Con una grande accelerazione la grande squadra olimpica sta anticipando i tempi previsti dal cronoprogramma sui cantieri dello Ski Stadium e dello Ski Park di Bormio, due opere fondamentali per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - afferma in una nota Morelli - I progressi registrati dimostrano l'efficacia della programmazione e la determinazione nel rispettare i tempi previsti, consolidando il ruolo di Bormio come polo d'eccellenza per gli sport invernali e per lo sviluppo economico del territorio".

Cal "é parte integrante delle istituzioni pubbliche che stanno riuscendo a realizzare opere che tanti 'signori del no' pensavano irrealizzabili - rimarca il sottosegretario - Gli investimenti in corso non solo miglioreranno l'esperienza olimpica, ma lasceranno una legacy importante per la comunità e per il turismo locale. Il nostro impegno è volto a garantire che questa straordinaria opportunità venga sfruttata al massimo, consolidando la competitività economica e l'attrattività turistica della Valtellina".

Terzi: “Occasione importante per sport e territorio”

''Le Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono un'occasione importante per lo sport e per lo sviluppo del tessuto socioeconomico lombardo, nell'ottica della promozione e della maggiore accessibilità ai territori lombardi, grazie a investimenti importanti in infrastrutture e opere che resteranno anche al termine della manifestazione olimpica - afferma con soddisfazione l'Assessore alle Infrastrutture e opere pubbliche Claudia Maria Terzi -. Un esempio è lo Ski Stadium, per il quale Regione Lombardia ha investito 12,9 milioni di euro dal Piano Lombardia, a cui si aggiungono anche altri interventi come le aree di parcheggio e la passerella di scavalco del fiume Frodolfo, per un costo complessivo di 8,3 milioni, finanziati all'80% da Regione, pensati per sgravare il centro abitato dal traffico e per realizzare connessioni tra percorsi ciclopedonali così da promuovere la mobilità dolce. Ringrazio il Comune per la collaborazione e CAL per come sta procedendo nell'avanzamento dei lavori, realizzati anche secondo criteri di sostenibilità ambientale''.

Presidente Cal: “Prendiamo parte a qualcosa di unico”

''Realizzare opere strategiche, per noi, significa accogliere sfide sempre nuove, da affrontare con professionalità, orgoglio e dedizione.'' - commenta la presidente di Cal, Cristiana Molin - ''Non posso che esprimere grande soddisfazione per l'evidente avanzamento dei lavori. Stiamo prendendo parte a qualcosa di unico: un intervento funzionale ai prossimi Giochi Olimpici ma che rappresenta, altresì, un'eredità di cui il Comune di Bormio, la Regione Lombardia e la popolazione continueranno a godere in futuro''.

Il sindaco Cavazzi: “Salto di qualità per Bormio”

Soddisfazione anche dall'amministrazione comunale di Bormio. "Il rispetto dei tempi e dei costi testimonia la serietà̀, l'affidabilità̀ e la professionalità̀ di chi si è assunto l'impegno di progettare e realizzare queste opere" sottolinea il sindaco Silvia Cavazzi. Le opere "ci aiuteranno a compiere l'auspicato salto di qualità̀ nell'accoglienza e nell'organizzazione dei grandi eventi che hanno reso famoso Bormio in tutto il circo bianco. Saremo pronti e attrezzati per le Olimpiadi e anche per la consueta Coppa del Mondo di dicembre 2025. La nostra mitica Pista Stelvio sarà̀ valorizzata e promossa e i nostri cittadini avranno a disposizione strutture moderne e funzionali adatte a ospitare manifestazioni sia in inverno che in estate. Dal punto di vista paesaggistico e sportivo non ci manca nulla, ma con Ski Stadium, Ski Park e le altre opere saremo dove meritiamo di essere, al livello delle stazioni sciistiche più̀ rinomate dell'arco alpino".