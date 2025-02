Un anno alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “Siamo pronti. Vogliamo rendere orgogliosi gli italiani, saranno i Giochi di tutti”

Milano, 6 febbraio 2025 – Il countdown è ufficialmente iniziato. Al teatro Strehler di Milano in scena l’evento “One year to go”, a un anno dalle Olimpiadi di Milano-Cortina e dalle Paralimpiadi invernali. Ad aprire l’appuntamento le parole di Thomas Bach, il presidente del Cio. Bach è sbarcato a Milano ieri, dove in serata ha posato, in piazzetta Reale, all’ombra della Madonnina, davanti al “Countdown Clock“ targato Omega, cronometrista ufficiale dei Giochi olimpici dal 1932, per inaugurare ufficialmente il conto alla rovescia che si concluderà il 6 febbraio 2026, quando allo stadio di San Siro si svolgerà la cerimonia inaugurale dell’evento a Cinque Cerchi.

Bach: l’Italia è pronta

“"Il nostro fondatore una volta disse che i Giochi olimpici sono un pellegrinaggio nel passato e un atto di fede nel futuro. Questi Giochi metteranno in evidenza il patrimonio e la cultura dell'Italia. Dalla bellezza naturale delle Dolomiti e delle Alpi, fino all'energia cosmopolita di Milano, offriranno un'indimenticabile miscela di sport, fascino e raffinatezza italiane. Le gare si svolgeranno in luoghi iconici e ricchi di tradizione e la maggior parte di loro stanno già ospitando eventi mondiali. Milano Cortina non farà altro che portare i Giochi olimpici invernali in luoghi in cui gli sport invernali fanno parte dell'identità locale. L'entusiasmo sta crescendo e ha raggiunto milioni di persone. Italy is ready, l'Italia è pronta. Viviamo insieme questo spirito olimpico".

Il presidente del Cio Thomas Bach

Salvini: il trionfo dell’Italia dei sì

Presente il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini che ha ringraziato “Bach per aver creduto nell'Italia, penso sia la vittoria e il trionfo dell'Italia dei sì". “Noi oggi celebriamo quello che c'è, dietro alle quinte ricordiamo ricorsi, controricorsi, titoloni di quotidiani nazionali che dicevano che le Olimpiadi non si faranno, con comitati che si abbracciavano agli alberi perché non erano Giochi sostenibili" ha aggiunto il leader della Lega. “La sfida di questo anno è far capire che saranno Olimpiadi di tutti, olimpiade del Corvetto, del Gratosoglio, di Sesto, di Cinisello, far capire a tutti che è un'occasione enorme per tutto il Paese – ha concluso il ministro –. Grazie a tutti, soprattutto agli operai che stanno lavorando anche stamattina", ha sottolineato.

Malagò: vogliamo che l’Italia ne esca in modo meraviglioso

Nel suo saluto iniziale il presidente del Coni, Giovanni Malagò ha sottolineato: “Vogliamo rispettare e, se possibile, migliorare le enormi aspettative che ci sono. Abbiamo molta consapevolezza sulle cose da fare da qui a un anno. Il nostro obiettivo è fare in modo che l'Italia ne esca in un modo meraviglioso agli occhi del mondo". "Quando si spegnerà l'ultima luce, sappiamo che ci sarà un giudizio e siamo sicuri che tutti saranno molto orgogliosi di essere italiani".

Giovanni Malago, Federica Pellegrini, Thomas Bach e Amos Mosaner (Ansa)

Fontana: “Ghe sem!”

Il presidente Attilio Fontana, con un “Ghe sem!” tipicamente lombardo, ha spiegato: “Siamo pronti a quello che è l’evento sportivo più importante di sempre per la Lombardia. Una sfida che abbiamo fortemente voluto e che affronteremo in perfetto stile lombardo: lavoro, professionalità e concretezza”. “Cogliamo l’occasione di questa giornata – ha proseguito Fontana – per condividere con i nostri cittadini l’entusiasmo per la meravigliosa esperienza che saranno i Giochi olimpici, che dovranno ricordare per tutta la vita”. “Non dimentichiamo poi – ha concluso – che ci sarà una ‘prosecuzione’ dell’evento con le Olimpiadi giovanili del 2028 che ci siamo aggiudicati proprio la scorsa settimana, per cui ringrazio il presidente Thomas Bach, che ha voluto onorarci di questo ulteriore importante evento”.

Sala: non solo sport ma un evento comunitario

Per il sindaco di Milano Beppe Sala “queste saranno Olimpiadi speciali”. “Ognuno di noi rappresenta il suo territorio, per Milano sarà un evento molto significativo, qui ci sarà gran parte del ghiaccio e la cerimonia d'apertura. Ci stiamo preparando, ci sono 365 giorni di lavoro da fare assieme. Non si tratta solo di sport, ma di un evento comunitario che parla di sostenibilità e stili di vita in cui è importante coinvolgere tutti, questo è lo sforzo comune che dobbiamo fare nell'ultimo anno" ha detto. “La squadra è forte e coesa, e gli italiani, come dimostrano recenti sondaggi, vogliono le Olimpiadi. Si tratta di continuare a lavorare" ha aggiunto.

Il cronoprogramma e i lavori a Milano

Il cronoprogramma dei lavori non registra ritardi irrecuperabili. Per quanto riguarda le infrastrutture milanesi, il Villaggio olimpico nell’ex Scalo Romana è quasi finito mentre per l’Arena Santa Giulia, che ospiterà l’hockey su ghiaccio maschile, i lavori proseguono a tappe forzate per evitare ritardi. Fondazione Fiera, intanto, fa sapere che i lavori nei padiglioni 13 e 15 della Fiera di Rho, spazi che ospiteranno le gare di pattinaggio di velocità, si concluderanno il prossimo 31 luglio e sono nei tempi fissati anche le opere nei padiglioni 22 e 24, dove nascerà un’arena da 5 mila posti per l’hockey su ghiaccio femminile. Nel Centro congressi MiCo nella ex Fiera, a Milano, vanno avanti i lavori per il Media Center Olimpico.

I luoghi a cinque cerchi

Dalla Lombardia a Milano. I luoghi olimpici nel capoluogo lombardo iniziano a delinearsi. Martedì la Giunta comunale ha approvato una delibera sulle linee di indirizzo per gli eventi e le iniziative previsti in città da qui al 2026. Ci sarà Olympic Boulevard che andrà dalla Stazione Centrale al Parco Sempione, saranno previsti sei punti vendita del materiale a Cinque Cerchi in piazza San Babila, via Beltrami, piazza Duca d’Aosta, piazza XXV Aprile, piazza XXIV Maggio e Piazza Duomo. Nell’area all’ombra della Madonnina, inoltre, ci sarà la piazza delle medaglie: gli atleti saranno premiati con l’oro, l’argento e il bronzo