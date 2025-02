Barbara Berlusconi silenzia le voci sull’ingresso in politica: “Non intendo farlo”

Milano, 11 febbraio 2025 – Un no secco e deciso. A cui dare credito, anche perché arriva dalla diretta interessata. Fino a prova contraria, ovviamente. Anche perché personalità altrettanto autorevoli, in situazioni analoghe, hanno cambiato idea, facendo scelte o prendendo posizioni che in un primo momento avevano escluso con grande vigore. Barbara Berlusconi ha smentito le voci che erano circolate nei giorni scorsi su una sua possibile discesa in campo.

Barbara Berlusconi smentisce le ricostruzioni di un suo possibile ingresso in politica

L’ingresso in politica – qualcuno si era spinto a immaginarla come un futuro candidato sindaco per il centrodestra a Milano, ipotesi per altro prontamente stoppata dal leader leghista Matteo Salvini – avrebbe dato continuità all’impegno del padre, l’ex premier Silvio Berlusconi, scomparso nell’estate di due anni fa.

Confronto in Regione

La prima figlia nata dal matrimonio fra il Cavaliere e la seconda moglie Veronica Lario, già amministratrice delegata del Milan, ha negato di avere intenzioni di “buttarsi nella mischia” dopo essere stata contattata dall’Ansa, a seguito di un incontro a cui ha partecipato in Regione Lombardia. Barbara Berlusconi si è vista con il governatore Attilio Fontana, che di recente l’ha nominata all’interno del consiglio d’amministrazione della Fondazione del Teatro alla Scala di Milano. Al vertice ha partecipato anche l’assessore regionale alla Cultura, la varesina Francesca Caruso.

Il confronto a tre ha riguardato temi inerenti il suo incarico, che dai media è stato letto anche come giustificato da esigenze di equilibri politici, con l’assegnazione di un posto a una personalità gradita a Forza Italia, dato che le due caselle di competenza del ministero della Cultura dovrebbero andare – si tratta sempre di voci – a soggetti vicini a Fratelli d’Italia e Lega.

"Non scendo in campo”

Dopo l’incontro Barbara Berlusconi ha risposto alla chiamata dell’Ansa, comunicando di aver “ringraziato il presidente Fontana per la fiducia".

Barbara Berlusconi fra lo zio Paolo e il vice premier Matteo Salvini il giorno dell'intitolazione del Belvedere di Palazzo Lombardia a papà Silvio

In merito alle indiscrezioni riguardanti l'ipotesi di una sua partecipazione in politica, ha chiarito che "le ricostruzioni di alcuni organi di informazione non rispecchiano le mie intenzioni e sono, dunque, prive di fondamento". Se sarà una chiusura reale o se sarà solo melina lo potranno dire solo i posteri.