Ricorso contro l’aeroporto Malpensa-Berlusconi, Barbara attacca Sala: "Usa la figura di mio padre per nascondere le sue difficoltà”

Milano – Lo scorso luglio, dopo l’annuncio dell’intitolazione, era stato Piersilvio ad attaccare Beppe Sala, non particolarmente entusiasta della scelta. Ora, a ricorso formalizzato, è Barbara scagliarsi contro il sindaco di Milano: “È un tentativo di spostare l'attenzione dalle sue difficoltà”.

I figli di Silvio Berlusconi fanno quadrato intorno alla figura del padre, difendendo la scelta di intitolargli l’aeroporto di Malpensa. “Da figlia sono amareggiata che il sindaco della città così tanto amata da mio padre usi la figura di Silvio Berlusconi per spostare l'attenzione mediatica dalle proprie difficoltà amministrative”, dichiara Barbara Berlusconi all’Ansa, senza risparmiare stoccate a Sala al di la del caso-Malpensa, citando “'l’incredibile vicenda dello stadio, la sicurezza, la viabilità, il totale immobilismo del settore edilizio dovuto agli scontri con la procura”.

"Capisco che il sindaco tenti di accreditarsi come leader politico nazionale entro la fine del suo mandato – conclude - anche con iniziative di mera propaganda ideologica. Credo, però , che farebbe meglio a concentrarsi di più sui problemi veri dei milanesi”. Insomma, un attacco politico in piena regola, parole che riprendono toni e argomenti utilizzati in queste ore da esponenti politici del centrodestra.

Una grana in più per Sala, che pure a luglio aveva provato a dialogare con la famiglia Berlusconi, cercando una sponda nella primogenita Marina.Un tentativo accolto freddamente e rimandato al mittente dai fratelli, con questo uno-due Piersilvio-Barbara che, movendo dalla difesa del padre, mettono discussione tout court l’intero operato di Sala