Chi c’è nella nuova giunta del Comune di Rozzano: nomi e incarichi della squadra di Mattia Ferretti

Rozzano – È stata ufficializzata oggi la composizione della nuova Giunta comunale guidata dal sindaco Mattia Ferretti, eletto per il mandato amministrativo 2025-2030. Una squadra che coniuga esperienza e novità, nel segno della responsabilità, della concretezza e della visione di lungo termine per il futuro della città.

Il sindaco mantiene per sé alcune deleghe chiave: bilancio e società partecipate, urbanistica e territorio, sicurezza, comunicazione e media, cultura, valorizzazione delle eccellenze, smart city, rapporti istituzionali, personale e benessere organizzativo.

La carica di vicesindaco è stata affidata a Maria Laura Guido (Fratelli d'Italia, già vicesindaco nella giunta di Gianni Ferretti), che si occuperà anche di pari opportunità, associazionismo, terza età, nuove tecnologie e intelligenza artificiale applicata all’ente. Lucia Galeone (Forza Italia) assumerà le deleghe a ambiente, igiene e decoro urbano, politiche contro la violenza di genere, tutela degli animali, servizi demografici, stato civile, cittadinanze e orti urbani.

Marco Paolini (Rozzano per Ferretti) avrà la responsabilità di sport, associazioni sportive, politiche giovanili e lavori pubblici. Belinda Zannino (Rozzano per Ferretti) si occuperà di welfare, politiche del lavoro e stile istituzionale. A Cristina Perretta (Fratelli d'Italia) sono state assegnate le deleghe a istruzione, contrasto alla dispersione scolastica, progetti educativi innovativi ed edilizia scolastica.

Il settore commercio, attività produttive, sanità e servizi cimiteriali sarà affidato a Raimondo Nappa (Alleanza per Rozzano). A Domenico Anselmo (Lega) sarà l’assessore alla polizia locale, con competenze anche su Protezione Civile, quartieri e rapporti con il Consiglio Comunale. Durante la prima seduta del consiglio comunale verrà anche nominato il Presidente del Consiglio Comunale.

“Questa nuova fase amministrativa nasce sotto il segno del dialogo e dell’ascolto. Ripartiamo con rinnovata determinazione per portare avanti i progetti già avviati e dare nuovo impulso all’azione di governo locale, nel solo interesse della nostra comunità”, ha dichiarato il sindaco Mattia Ferretti. “La Giunta che presentiamo oggi garantisce il massimo impegno per la prosecuzione delle attività istituzionali e per il raggiungimento degli obiettivi strategici delineati nel programma di mandato”. Con questa squadra, l’amministrazione comunale di Rozzano si prepara ad affrontare con determinazione i prossimi cinque anni, puntando su progetti concreti, vicinanza ai cittadini e sviluppo sostenibile e innovativo.