Gessate, camion si ribalta in un cantiere edile: grave l’autista rimasto intrappolato nell’abitacolo

Gessate (Milano) – Incidente sul lavoro, e non stradale come era parso in un primo momento ai soccorritori, quello avvenuto questa mattina attorno alle 11.30 a Gessate, comune della Martesana. In un cantiere edile in via Torino, infatti, un camion si è ribaltato all’improvviso durante i lavori di movimentazione terra e carico-scarico, finendo appoggiato su un fianco. L’autista è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo per uscire dal quela si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, oltre a quello di ambulanze e automedica che hanno prestato le prime cure. Le condizioni dell’uomo che ha riportato un trauma cranico nell’urto sono risultate da subito gravi: immediato, una volta uscito dall’abitacolo, il trasporto in codice rosso all’ospedale San Raffaele di Milano.