Manerbio, precipita dal tetto di un’azienda: gravissimo ragazzo di 27 anni

Manerbio (Brescia), 6 settembre 2023 – Ennesimo infortunio sul lavoro nel Bresciano. Attorno alle 11 del mattino a Manerbio, nella bassa Bresciana, un giovane di 27 anni è precipitato dalla copertura di un edificio industriale di via Artigianale 63 mentre effettuava delle operazione di manutenzione. L’uomo è precipitato da un’altezza di sette metri, riportando lesioni gravi. Preoccupa in particolar modo il trauma cranico patito nella caduta. L’operaio è stato trasportato in ospedale in codice rosso, quello per i casi più critici.

Sul posto oltre a personale del 118 - intervenuto con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza -, sono arrivati anche i vigili del fuoco, personale dell'Ats e i carabinieri che dovranno ricostruire quanto accaduto.

Solo ieri la notizia della morte di Gianfranco Corso, 44enne di Bedizzole, deceduto a causa di un’intossicazione da fumi a Lonato nel cantiere del santuario dopo alcuni giorni di ricovero. Pochi giorni prima è morto Gianfranco Amicabile l’artigiano che stava posando del bitume sul tetto di un’azienda di Borgo San Giacomo danneggiata dal maltempo: una fiammata sprigionatasi dal cannello che stava utilizzando lo ha completamente avvolto procurandogli ustioni di secondo e terzo grado: il 48enne è poi spirato all’ospedale di Borgo Trento di Verona nel reparto grandi ustionati. Sempre ieri a Poncarale il tetto di un’azienda è crollato all’improvviso: salvo per miracolo un operaio