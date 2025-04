Al Carosello di Carugate la vendita alla cieca dei pacchi smarriti: come funziona, prezzi e orari

Carugate – È ormai diventato un fenomeno di tendenza la vendita alla “cieca” dei pacchi smarriti, rimessi sul mercato tanto al chilo. Prendere o lasciare, perché non si conosce il contenuto delle confezioni ma solo il peso, cui corrisponde un prezzo. La merce da dove arriva? Non sono altro che prodotti di ogni genere (tranne il cibo con scadenza, si intende) acquistati online ma mai consegnati o ritirati. Oggetti depositati nelle logistiche dei colossi web del delivery e destinati al macero, se non venissero reintrodotti sul mercato in modo alternativo e sostenibile.

La fibrillante scelta dei pacchi venduti a peso

Quello che sta avvenendo in queste ore al Centro Commerciale Carosello di Carugate con “La vendita dei pacchi smarriti”, iniziativa organizzata in collaborazione con Pokajoia, realtà leader in Francia nella vendita di pacchi acquistati online e mai ritirati o smarriti, che ricalca quanto avvenuto due settimane fa con enorme successo di pubblico e lunghe code al Merlata Bloom di Milano con King Colis.

Come funziona

Da lunedì 21 a domenica 27 aprile 2025 nella piazza adiacente lo store MediaWorld al Centro Commerciale Carosello, sarà presente il corner di Pokajoia dove i visitatori potranno acquistare pacchi misteriosi al costo di 2 euro ogni 100 grammi (20 euro al chilo). Il contenuto resta sconosciuto fino all’apertura, offrendo l’emozione della scoperta e la possibilità di fare veri affari: nei pacchi si possono trovare articoli di ogni genere, dall’abbigliamento agli accessori, dai profumi ai dispositivi hi-tech, fino a pezzi unici e inaspettati, come droni o lingotti d’oro.

Gli orari

Il corner di Pokajoia seguirà gli orari di apertura della galleria: ● Lunedì 21, Venerdì 25 e Domenica 27 aprile: dalle ore 9.00 alle 20.30 ● Da Martedì 22 a Giovedì 24 aprile: dalle ore 9.00 alle 22.00 ● Sabato 26 aprile: dalle ore 8.30 alle 21.00

Esperienza coinvolgente

“Dopo il grande successo al centro commerciale I Gigli, i pacchi smarriti arrivano anche a Carosello – dichiara Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial, società proprietaria del Centro Commerciale –. Vogliamo offrire ai nostri visitatori un’esperienza coinvolgente e sostenibile: un moderno gioco a sorpresa, una pesca di oggetti misteriosi a prezzi contenuti, che rimette in circolazione oggetti che altrimenti verrebbero scartati. È un’iniziativa che unisce intrattenimento, risparmio e attenzione all’ambiente”