Statuette da portare a casa o da risistemare: a Villa Arconati approda la Take Away Art

Bollate, 24 aprile 2025 – Prendere o lasciare? È questa la domanda alla quale domenica 27 aprile dovranno rispondere i visitatori di Villa Arconati. È qui, infatti, nell'ambito del progetto Arco e della mostra "Arte & Natura: Dentro e Fuori" promossa dalla Fondazione Augusto Rancilio, a cura di Diana Segantini in collaborazione con Segantini Unlimited, che arriva il progetto artistico Take Away Art di Melanie Sterba.

All'interno delle sale della Villa e nel giardino monumentale sono state collocate più di 100 piccole sculture di Melanie Sterba, che riproducono in miniatura le sculture che compongono la sua opera N°, esposta nelle Scuderie. Il progetto Take Away Art prevede che il pubblico possa cercare, trovare e prendere le piccole sculture, decidendo se tenerle per sé o se ricollocarle altrove.

Il progetto

Take Away Art è un progetto artistico indipendente di grande successo, inaugurato da Melanie Sterba nel 2023. A oggi sono state distribuite oltre 5.000 piccole figure umane fuse in stagno, con un tasso di ritrovamento costante del 90%. Ogni opera è realizzata a mano singolarmente, numerata e firmata.

Take Away Art funziona come un progetto artistico aperto. Chi trova una statuina decide: prenderla o lasciarla? O forse collocarla altrove, in un altro paese o persino in un altro continente, o semplicemente tenerla a casa propria. Collezionarla o regalarla. Un QRCode alla base della piccola scultura fornisce informazioni sul progetto e da la possibilità di creare un collegamento diretto con l'artista. Nel corso degli anni, questo approccio ha generato tantissime storie molto interessanti: incontri che vanno ben oltre il concetto originale e portano l'interazione tra opera d'arte e spettatore ad un nuovo livello.

Da domenica 27 aprile anche i Visitatori di Villa Arconati potranno entrare a far parte di questo originale progetto artistico.

Un altro scatto dalla mostra Arco e Natura

Progetto Arco: Arte & Natura: Dentro e Fuori

La mostra Arco Arte & Natura: Dentro e Fuori a cura di Diana Segantini si può visitare tutte le domeniche dalle 11 alle 19 fino al 12 ottobre 2025. Il percorso, in linea con i valori espressi da Arco, unisce arte e natura in un percorso che stimola il dialogo tra la bellezza storica del luogo e la ricerca contemporanea, coinvolgendo la filiera del mondo dell’arte in tutte le sue espressioni: gli artisti, i luoghi storici, i critici, i curatori, le gallerie.

La mostra vede la partecipazione di 40 artisti internazionali che esplorano gli spazi della villa seicentesca e la natura circostante con una particolare sensibilità non solo nei confronti dell’espressione artistica, ma anche insinuandosi in una riflessione che comprende anche l’architettura.

Con questo numero consistente di opere, la mostra un’occasione per prendere parte a un’esperienza che si snoda tra le sontuose stanze della villa, le scuderie, la limonaia e il parco. Le opere d’arte sono infatti disseminate per rendere complementare la fruizione degli spazi con la ricerca artistica contemporanea.