King Colis: la vendita alla cieca di pacchi dell’ecommerce smarriti sbarca a Lonato

Lonato, 27 febbraio 2025 – Chi ha partecipato, n'è uscito sempre soddisfatto. Più che per il valore dell’acquisto – che, in questo caso, è completamente frutto del caso – per l’emozione che regala l’esperienza e la consapevolezza di aver contribuito ad alimentare il circuito dell’economia circolare.

Dopo il successo straordinario delle tappe di Roma, Bologna e Milano, il pop-up store di King Colis arriva a Lonato, in provincia di Brescia, portando con sé un’esperienza di shopping unica, divertente ed eco-responsabile.

Da martedì 4 a domenica 9 marzo, il centro commerciale Il Leone ospiterà l’innovativo store temporaneo, pronto a conquistare nuovi visitatori con il suo format di vendita a sorpresa.

L’evento di Milano ha segnato un record assoluto con 12.000 visitatori e 12 tonnellate di pacchi smarriti venduti, registrando un incremento del 20% rispetto agli eventi precedenti di Roma e Bologna. Ora, con un trend in continua crescita, l’obiettivo è replicare il successo anche nella nuova tappa lombarda.

La cassa di un evento King Colis: due le tipologie di pacchi, venduti a peso. Sono la standard (1,99 euro ogni 100 grammi) e la premium (2,79 euro ogni 100 grammi)

King Colis, startup francese che recupera pacchi non consegnati dagli e-commerce e li rivende a prezzi vantaggiosi, continua la sua missione di riduzione degli sprechi e promozione dell’economia circolare.

Il format di vendita è semplice e avvincente: nessuno sa cosa c’è dentro il pacco fino all’acquisto, trasformando lo shopping in una vera caccia al tesoro.

I clienti hanno 10 minuti per selezionare i pacchi desiderati, che non potranno essere aperti prima dell’acquisto. I pacchi sono venduti a peso: Standard: 1,99 euro ogni 100 g Premium: 2,79 euro ogni 100 g. All’interno dei pacchi misteriosi si possono trovare prodotti di ogni tipo: articoli high-tech, abbigliamento di marca, calzature, orologi, pelletteria, cosmetici, gadget e videogiochi.

Ogni anno, in Europa, milioni di pacchi ordinati online vengono smarriti per errori di indirizzo o altre problematiche logistiche. In passato, una volta rimborsati i destinatari, questi pacchi venivano distrutti.

Grazie a King Colis, invece, gli sprechi sono ridotti al minimo: la startup recupera e rivende questi pacchi sia online che nei suoi pop-up store, contribuendo attivamente alla riduzione dei rifiuti e alla promozione del riuso.

Nel 2024, la startup ha già recuperato e venduto oltre 200 tonnellate di pacchi smarriti, consolidando il proprio ruolo nel panorama dello shopping sostenibile.

L’appuntamento si svolgerà al primo piano del centro commerciale Il Leone, di fronte all’ingresso numero 1. Da martedì 4 a domenica 9 marzo l’orario sarà sempre lo stesso: dalle 10 alle 19. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. I minori devono essere accompagnati da un adulto.