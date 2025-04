Festival dell’Oriente a Milano 2025: date, programma e biglietti. Imperdibile l’area del Giappone

Milano, 26 aprile 2025 – Il Festival dell’Oriente torna a Milano con una nuova edizione ricca di contenuti, iniziative e spettacoli emozionanti che si susseguiranno sui palchi della manifestazione, ininterrottamente da apertura a chiusura. Una vera esplosione di colori, musiche e divertimento. Ecco tutte le informazioni per non perdersi un evento unico nel suo genere.

Il Festival dell’Oriente avrà luogo al Parco Esposizioni di Novegro, via Novegro a Segrate, alle porte di Milano. L’appuntamento durerà quattro giorni, dall’1 al 4 maggio, dalle 10 alle 20.30.

L’Oriente ed il suo immenso patrimonio artistico vengono fedelmente rappresentati da danze tipiche, canti tradizionali ed esibizioni di folklore. Decine di spettacoli si alternano senza sosta sui palchi dell'evento, dalla sua apertura fino alla chiusura: artisti provenienti da Giappone, India, Vietnam, Filippine, Corea, Tibet, Thailandia, Mongolia, Cina, Sri Lanka, Indonesia e molti altri paesi portano in scena il meglio delle loro tradizioni culturali e artistiche.

Il programma del Festival dell'Oriente prevede anche conferenze e workshop, corsi e attività gratuite, bazar dall'Oriente, spazio per yoga e meditazione, religione e spiritualità, cerimonie tradizionali e mostre, salute e benessere, giochi per bambini e naturalmente gastronomia orientale.

Al Festival dell’Oriente ci saranno decine di corsi, workshops e attività cui sarà possibile partecipare liberamente, sia nelle aree palchi che nelle varie aree culturali e tematiche sparse per la fiera.

sarà possibile provare vari tipi di meditazione, buddhista, zen, thailandese, ballare a passo di Banghra, di bollywood e di danza del ventre. Mettere le mani in pasta con la pasticceria thailandese, fare un bagno di Gong con Seba, farsi guidare in un tour per le aree culturali indossando un abito tipico orientale. Ancora, disegnare un ventaglio giapponese, assaporare i tè dell’antica Cina, creare degli origami, ed osservare la cerimonia di distruzione del Mandala.

Per prenotarsi ai corsi e attività gratuite mediante la procedura online è necessario essere in possesso del biglietto acquistato in prevendita e compilare il modulo online. Ogni utente può prenotare un corso/attività tra tutte quelle presenti in elenco fino ad esaurimento posti. Le prenotazioni chiudono il giorno precedente alle ore 16.

Al Festival dell’Oriente ci sarà anche un angolo di Giappone, ovvero Japan Expo Milano. Non un semplice spazio espositivo, ma un vero e proprio villaggio tematico giapponese, dove ogni area racconta una parte diversa del Paese del Sol Levante. Sarà possibile passeggiare tra i Torii e i templi zen, assistere a cerimonie del tè guidate da maestri giapponesi, provare la calligrafia Shodo o partecipare a un laboratorio di origami. Tra kimono da sposa, samurai, bamboline Teru Teru Bozu e giochi tradizionali sul tatami, sembrerà di camminare davvero per le strade di Kyoto o Tokyo.

Il programma è talmente ricco da sembrare un cartellone teatrale: concerto di tamburi Taiko, spettacoli di giocolieri giapponesi, canto lirico nipponico e performance live di artisti del calibro di Yosuke e Ayumi Togo. Non mancheranno le suggestioni più pop: ecco allora l’imponente Go Nagai Robot, le postazioni PlayStation, i giochi di ruolo, e una vera arcade area dedicata al retrogaming giapponese. E per chi vorrà cimentarsi, ci sono workshop di pittura Sumi-e, Suibokuga, Kin-tsugi e persino pittura con alimenti.

Il Japan Expo è anche un paradiso per i foodie. Tra Mochi, Onigiri, Bento, Gyoza, Ramen, sushi e street food a volontà, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Sarà possibile imparare dai migliori grazie agli show cooking firmati Sam o esplorare il laboratorio di Sampuru, dove i piatti diventano arte da collezione. Ma si potranno scoprire anche i segreti del Sake grazie a un workshop con la Maestra Megumi. E per chi preferisce le dolcezze, ci si potrà lasciare incantare dai caramellai giapponesi che trasformano lo zucchero in animali con un’arte secolare.

Japan Expo 2025 a Novegro (Foto facebook)

I biglietti si acquistano online o direttamente alle biglietterie della fiera.

Intero 16 euro; ridotto 11 euro per bambini e ragazzi dai 9 agli 11 anni compiuti e per accompagnatori di disabili dall'80 al 100%. Il biglietto omaggio (ritirabile alle casse in loco) è riservato ai bambini fino a 8 anni non compiuti ed ai portatori di handicap con disabilità dall’80% al 100% certificata da foglio verde o certificato Asl (per i disabili sotto l’80% non è prevista alcuna agevolazione).

IN AUTO – Tangenziale Est: uscita n.6 Linate. Da Venezia: A35 direzione Milano – uscita Novegro – Tregarezzo. Da Torino: A4 direzione Venezia – tangenziale est – uscita n. 6 Linate. Da Bologna: A1 direzione Milano – tangenziale est – uscita n. 6 Linate

IN BUS – Autobus 973/ – direzione S. Felicino (bus stop: Novegro) Autobus 923/ – direzione Milano 2 (bus stop: Novegro).

IN TRENO – Da Stazione di Milano Centrale, Navetta Starfly: direzione Aeroporto di Milano-Linate (servizio dalle ore 5.30 alle ore 22.30 – costo euro 5,00) – > Linea 973/ (bus stop: Novegro). MM/Passante ferroviario: Linea M3 (stop Repubblica) -> Milano Repubblica Linee S5/S6 (stop: Milano Dateo) -> Linea M4 (stop Linate Aeroporto

IN METROPOLITANA – Linea M4 (Blu): scendere alla fermata di Linate Aeroporto. La fiera è a circa dieci minuti di distanza a piedi.