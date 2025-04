Cosa fare nel Ponte del 25 aprile 2025 a Milano e in Lombardia: mercatini, gite e sagre. Ecco gli eventi da non perdere

Nel fine settimana del 25 aprile, tra ponti di primavera e giornate più lunghe, Milano e la Lombardia si trasformano in un mosaico di proposte all’aria aperta. Dalle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione alle fiere di paese, dagli eventi per famiglie alle escursioni in natura, il territorio si anima con iniziative adatte a tutte le età.

A Morimondo si celebra la tradizione casearia con la Fiera del Latte, mentre nei borghi della Presolana torna l’incanto del Festival degli Spaventapasseri, tra sentieri di montagna e installazioni creative. Non mancano concerti, mercatini, degustazioni e momenti culturali, con ogni provincia che rende omaggio al 25 aprile con cerimonie, cortei e appuntamenti istituzionali.

Il meteo per il ponte promette bene: dopo qualche incertezza, torna il sole su gran parte della regione, ideale per chi ha voglia di una gita fuori porta o di un weekend all’insegna del relax.

In occasione dell'80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo, Milano si prepara a vivere una serie di eventi commemorativi ricchi di significato. Scopri tutte le iniziative sul sito Comune di Milano - Milano Memoria.

Idroscalo: Un'ottima meta per chi desidera trascorrere un weekend all'aperto, l'Idroscalo è ideale per praticare sport acquatici e terrestri, seguito da un rilassante picnic sul prato. Il 25 aprile, si terrà il Remira Market, un mercatino dedicato alla sostenibilità e al riciclo, con hobbisti che espongono prodotti homemade e vintage, vestiti, bigiotteria, libri, videogame, vinili e molto altro. L'appuntamento è dalle 10:30 alle 21:00, all'Idroscalo, zona Tribune, via Circonvallazione Segrate.

Fabbrica del Vapore: dal 26 al 27 aprile, la Sala Colonne e il grande piazzale della Fabbrica del Vapore ospiteranno il Chinese Taiji Festival 2025. Un evento dedicato al Taijiquan, con stage, conferenze e dimostrazioni a cui partecipano i più grandi maestri della disciplina, tra cui i maestri Chen Bin e Chen Yuanyuan. L'ingresso è gratuito, dalle 9:00 alle 19:00. Scopri di più qui.

Teatro Carcano: il 27 aprile alle 21, il Teatro Carcano celebrerà la musica di Pino Daniele con Nero a metà Experience, un tributo realizzato dai musicisti che hanno collaborato con lui, tra cui Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo. Biglietti a partire da 29 euro. Acquista i biglietti. Inoltre, il Teatro Carcano commemora il 25 aprile con La Resistenza delle donne, uno spettacolo ispirato al libro di Benedetta Tobagi, interpretato da Arianna Scommegna. L'attrice darà voce alle donne che hanno contribuito alla Resistenza, svelando il loro ruolo determinante nella storia.

Cinema Godard - Fondazione Prada: il 27 aprile, sarà possibile rivivere uno dei concerti più leggendari con il documentario Pink Floyd at Pompeii del 1972, girato da Adrian Maben. Biglietto intero 6 euro.

Teatro Puntozero Beccaria: dal 25 aprile al 4 maggio, non perdere Antigone di Sofocle, messa in scena dalla compagnia teatrale Puntozero, composta da giovani detenuti e non. Un'opera che ripropone l'urgenza del dramma nella sua riscrittura, eseguita da Giuseppe Scutellà. Biglietti a partire da 10 euro. Scopri di più.

Cimitero Monumentale di Milano: domenica 27 aprile, sarà possibile partecipare a un percorso che celebra le Donne della Resistenza, tra cui Fernanda Wittgens e Lina Merlin. Il percorso sarà accompagnato da letture e si terrà alle 10:30 e alle 14:10. La partecipazione è gratuita, con prenotazione qui.

Morimondo: nel suggestivo borgo di Morimondo, il 25 e il 27 aprile, dalle 9:30, si celebrerà la Festa del Latte. Sarà possibile acquistare latte fresco, yogurt e formaggi, assistere alla produzione casearia, visitare mercatini enogastronomici e partecipare a laboratori per bambini.

A Villa Arconati l’arte si porta via: domenica 27 aprile 2025, a Villa Arconati a Bollate si potrà vivere un’esperienza artistica interattiva grazie al progetto Take Away Art di Melanie Sterba, nell’ambito della mostra Arte & Natura: Dentro e Fuori. Più di 100 micro sculture in stagno saranno disseminate tra le sale della villa e il giardino, in attesa di essere trovate, raccolte e magari portate altrove. Ogni opera, firmata e numerata, contiene un QR code per conoscere il progetto e l’artista. L’iniziativa è parte del ciclo ARCO, promosso dalla Fondazione Augusto Rancilio e curato da Diana Segantini. Villa Arconati è aperta ogni domenica dalle 11 alle 19, biglietto d’ingresso €11. Info su www.villaarconati-far.it.

Eventi per bambini a Milano:

Anche il Duomo respira. Domenica 27 aprile, il Museo del Duomo offrirà una visita speciale per bambini dai 8 ai 12 anni, alla scoperta del fenomeno dell’inquinamento e della salute del Duomo. Biglietto 13 euro. Info qui.

Insettigando. Un laboratorio per bambini organizzato dal Museo di Storia Naturale, per esplorare il mondo degli insetti con giochi e attività. Disponibile il 25 aprile alle 11:00 e il 27 aprile alle 11:30. Biglietto 10 euro. Scopri di più.

Festival degli Spaventapasseri nei Borghi della Presolana

Dal 25 al 27 aprile 2025, la Presolana rivivrà la magia del Festival degli Spaventapasseri, dopo una pausa dal 2016. I borghi di Rovetta, Onore e Songavazzo accoglieranno visitatori in un itinerario tra tradizione agricola, storia locale e la valorizzazione del Mais Rostrato Rosso, simbolo del territorio. L'evento, ricco di attività, mercatini e spettacoli itineranti, permetterà di scoprire i prodotti tipici e di partecipare a laboratori creativi e degustazioni. Tra gli appuntamenti da segnalare, "Il bosco nel piatto", un mini corso sul riconoscimento, raccolta e cucina delle erbe spontanee, in collaborazione con il Comune di #Songavazzo e l'Associazione Flora Alpina Bergamasca. Gli incontri si terranno il 25 aprile alle 20:30, il 26 aprile alle 20:30, e il 27 aprile alle 9:00, tutti senza prenotazione e con ingresso libero. Un'occasione per immergersi nella cultura rurale e sostenere le realtà agricole locali. Info: borghipresolana.com

Alla scoperta della valle dei Formaggi

Dal 25 al 27 aprile 2025, torna la “Valle dei Formaggi”, tre giorni di ecoturismo dedicati alla tradizione casearia dell’alta Valle Brembana con le sue 4 Dop e i presidi Slow food. Ogni giornata sarà consacrata a un formaggio diverso, con trekking nei luoghi di produzione e degustazioni. Venerdì 25 aprile, protagonisti il Taleggio, con un'escursione a Morterone. Sabato 26 aprile, capra e speziati, in Val Serina. Domenica 27 aprile, lo Strachitunt, con un'escursione in Val Taleggio. Info: buffaexperience.com

Picnic nell'Ortaglia di Palazzo Moroni

Sabato 26 aprile, Palazzo Moroni, bene FAI, invita a vivere un’esperienza unica tra natura e sapori autentici. Nella quiete dell’Ortaglia, in collaborazione con l’Enoristorante La Tana, sarà possibile godersi un picnic esclusivo tra balle di fieno e scorci mozzafiato. I cestini, per due persone, hanno un costo da 45 a 84 euro e si ritirano in loco dalle 12.30 alle 13.30. Ingresso su prenotazione: 6 euro iscritti FAI, 18 euro intero, 13 euro ridotto e studenti fino a 25 anni, 50 euro famiglie. Info: fondoambiente.it

“Stile libero”, risate in scena Uno spettacolo comico senza copione: “Stile libero” porta sabato 26 aprile (ore 21) sul palco del Cineteatro Boccaleone l’arte dell’improvvisazione con un attore, un’attrice e gli spunti del pubblico. Ogni serata è unica, tra personaggi imprevedibili e situazioni esilaranti tutte da vivere. Risate garantite. Biglietti 14 euro. Cineteatro Boccaleone San Giovanni Bosco, Bergamo. Biglietti qui.

San Pellegrino Terme, la storica funicolare riapre dal 25 aprile

Dopo la lunga pausa invernale, oggi venerdì 25 aprile riapre la Funicolare San Pellegrino-Vetta, simbolo liberty della Valle Brembana. L’impianto sarà attivo fino al 7 settembre, con corse ogni 20 minuti dalle 10 alle 20, secondo un calendario progressivo. La gestione resta ad ATB Mobilità, confermata dopo gara pubblica. I biglietti costano 6 euro andata/ritorno e 4 euro per la singola corsa. Inaugurata nel 1909, la funicolare percorre 710 metri in 4 minuti, collegando il centro alla Vetta panoramica. L’impianto è automatizzato e può trasportare 20 persone per corsa. Chiuso nel 1989, è stato riattivato per rilanciare il turismo locale.

Le Associazioni si raccontano a Brescia

Volontariato protagonista in piazza a Brescia Domenica 27 aprile, dalle 9 alle 18, piazza Vittoria a Brescia si trasforma in un grande spazio di condivisione in occasione della IX edizione di “Le Associazioni si raccontano”. Un evento dedicato al mondo del volontariato, con la partecipazione di decine di realtà locali, nazionali e internazionali. Il taglio del nastro è previsto alle 11. Durante la giornata sarà possibile conoscere da vicino le attività delle associazioni, ricevere materiale informativo, parlare con i volontari e sostenere i progetti attraverso la vendita di piccoli gadget.

I "Lai" di Anna Della Rosa a Brescia: Testori in scena fino al 27 aprile

Al Teatro Mina Mezzadri di Brescia, fino al 27 aprile, Anna Della Rosa porta in scena “Erodiàs + Mater Strangosciàs”, due dei tre monologhi che compongono i “Tre Lai” di Giovanni Testori. Dopo “Cleopatràs”, l’attrice completa il suo intenso viaggio nella trilogia, raccogliendo il testimone da Sandro Lombardi. Dolore, amore e perdita si intrecciano nella voce di Erodiade e Maria, figure lacerate e potentemente femminili. Biglietto intero 20,38 euro. Per gli iscritti alla newsletter di Casa Testori, biglietti scontati alla cassa. Info qui.

Castel Mella, torna la Sagra del Loertis

Dal 23 al 27 aprile, Castel Mella celebra la 19ª edizione della Sagra del Loertis, appuntamento simbolo della primavera bresciana. Il centro storico e piazza Unità d’Italia fanno da cornice a una manifestazione che unisce gastronomia, artigianato e identità locale. Protagonista il loertis, il luppolo selvatico amato per il suo gusto delicato e le proprietà benefiche. Ogni giorno, a partire dalle 8.30, lo stand gastronomico propone piatti tipici come risotto, frittata e casoncelli. Domenica 27, gran finale con lo spiedo completo a 25 euro. Non mancheranno le bancarelle di hobbisti e produttori del territorio, musica e intrattenimento. Ingresso libero.

Ponte del 25 aprile a Como: tra storia, natura e gusto

Como celebra il ponte del 25 aprile con un ricco programma tra città e Parco Spina Verde. Il Castel Baradello resterà aperto dal 25 al 27 aprile con visite guidate e, domenica, un tour con degustazione di birre artigianali. Il 25 aprile si va alla scoperta della Linea Cadorna con il tour tra fortini e trincee, mentre nel pomeriggio è prevista la visita al bunker antiaereo. Sabato 26 aprile spazio all’arte sacra con le chiese romaniche del centro e alle incisioni rupestri di Pianvalle. In serata, visite notturne a Villa Imbonati e alla torre illuminata del Baradello. Domenica 27 si replica la visita al bunker, mentre al castello torna la birra. Tutte le attività sono su prenotazione: slowlakecomo.com.

Soncino Fantasy 2025:

Venerdì 25 aprile la Rocca Sforzesca di Soncino si trasforma nel cuore pulsante della fantasia con Soncino Fantasy 2025. Un'intera giornata dedicata a saghe leggendarie, accampamenti medievali, falconeria, spettacoli e animazione per grandi e piccoli. Tra botteghe, laboratori e musici itineranti, il borgo farà rivivere l’incanto delle storie più amate. Biglietto intero 15 euro. Info qui.

FieraGrumello 2025 tra agricoltura, sapori e tradizione Sabato 26 e domenica 27 aprile torna l’attesissima FieraGrumello, storica Fiera Regionale Agricola di Primavera giunta alla 46ª edizione. A Grumello Cremonese, il weekend sarà animato da una grande esposizione di macchinari agricoli, artigianato, prodotti tipici locali e regionali. In programma showcooking e degustazioni casearie, esibizioni cinofile, dj set, street food, musica country e momenti per tutta la famiglia. Domenica si terrà anche la cerimonia del Premio Agrumello 2025, dedicato a chi promuove la cultura rurale e i suoi valori. Ingresso libero. Qui il programma completo.

Lecco celebra l’80° anniversario della Liberazione

In occasione dell’80° Anniversario della Liberazione, tappa fondamentale nella storia della Repubblica Italiana, Lecco, medaglia d’argento al valor militare, propone un ricco programma di eventi aperti alla cittadinanza.

Oggi 25 aprile Lecco celebra la Liberazione con una messa solenne alle 10 nella Basilica di San Nicolò. Alle 10.50 parte il corteo commemorativo per le vie del centro, con deposizione di corone d’alloro. Alle 11.30 in piazza Cermenati, si tiene la cerimonia ufficiale con interventi istituzionali e accompagnamento musicale. Questa mattina è partita anche la bicistaffetta commemorativa verso Milano, promossa da FIAB e ANPI, con un percorso di circa 60 km che attraversa comuni come Oggiono, Casatenovo e Monza, per concludersi in piazza Duomo.

Sabato 26 aprile, alle 17.30 in piazza XX Settembre, spazio alla festa con “Il ballo della Liberazione”, tra musica swing, rap e danza, grazie alla partecipazione dell’Orchestrina Pedeferri, Signor K. e la scuola di ballo Lario Swing.

Doppio concerto per chiudere Terrestra 25

Domenica 27 aprile segna la conclusione della rassegna Terrestra 25 con un doppio appuntamento musicale a Merate e Mezzago. Il sestetto internazionale Ear to the Earth Ensemble, composto da musicisti provenienti da Spagna, Portogallo, Olanda, Stati Uniti e Italia, sarà protagonista di due concerti imperdibili: alle 15:00 a Villa Confalonieri di Merate (LC) e alle 20:00 al Bloom di Mezzago (MB). L'ensemble eseguirà un repertorio che include opere di autori contemporanei come Toru Takemitsu e Peter Garland, insieme a brani originali commissionati tramite la Call for Composers, che ha coinvolto giovani artisti da tutta Europa. L’ingresso agli eventi è libero fino a esaurimento posti, con prenotazione consigliata per il concerto di Merate.

Il design invade il centro storico di Lodi

Dal 1° al 30 aprile, Lodi ospita “Il Design a Lodi: storie in movimento”, una mostra diffusa curata da Yara Cutolo che trasforma il centro cittadino in un museo urbano. Showroom e vetrine diventano spazi espositivi, raccontando il design tra estetica, funzionalità e quotidianità. Un percorso culturale che intreccia arte, architettura e vita urbana, coinvolgendo il pubblico in un’esperienza visiva e sensoriale. L’evento è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:30. Info qui.

Mostra dei Vini Passiti a Palazzo Gonzaga

Dal 25 al 27 aprile 2025, il borgo di Volta Mantovana accoglie la 21ª Mostra Nazionale dei Vini Passiti e da Meditazione, ospitata nella suggestiva cornice di Palazzo Gonzaga. Un appuntamento ormai storico per gli appassionati del vino, con oltre 100 etichette italiane e internazionali in degustazione, tra cui autentiche eccellenze come il Passito di Pantelleria e il Vino Santo Trentino. L’edizione di quest’anno si arricchisce con masterclass, degustazioni guidate e seminari tematici, offrendo esperienze uniche come l'incontro dedicato allo Château d'Yquem e una speciale lezione sul celebre Tokaji ungherese. Un'occasione per esplorare la cultura del vino da meditazione in tutte le sue sfumature. Il weekend sarà anche l’opportunità per scoprire il borgo di Volta Mantovana, tra scorci storici e sapori tipici, grazie alla collaborazione con i ristoranti locali che propongono menù ispirati al territorio. Spazio anche per i più piccoli con i Giochi di una Volta, un percorso interattivo curato dalla Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani (prenotazioni qui). Ingresso alla manifestazione: 7 euro. Info qui.

Mantova Fiorita 2025

Sabato 26 e domenica 27 aprile, Mantova si colora con la terza edizione di Mantova Fiorita, che trasformerà le vie del centro in un’esplosione di fiori e profumi. Dalle 10 alle 19, l’ingresso sarà libero per visitare esposizioni floreali in luoghi iconici come Piazza Sordello, Piazza Erbe e Via Broletto. In mostra e in vendita piante stagionali, erbe aromatiche e rarità botaniche, insieme a prodotti artigianali e specialità agricole. L’evento, organizzato da SGP Grandi Eventi con il patrocinio del Comune, prevede anche laboratori, giochi antichi, installazioni green, auto d’epoca floreali e musica itinerante.

Oriente Day Festival a Monza

Dal 25 al 27 aprile, la Cascina Costa Alta nel Parco di Monza ospita l’Oriente Day Festival: tre giornate immerse nelle tradizioni asiatiche, con spettacoli, workshop, trattamenti olistici, danze, laboratori per bambini e un grande bazar artigianale. Tra gli appuntamenti speciali, l’Oriental Street Food con otto food truck etnici, e due eventi dedicati alla Giornata Mondiale del Tai Chi e del Qi Gong. Il programma include anche workshop intensivi su costellazioni familiari, suoni terapeutici, ipnosi olistica e cerimonie sciamaniche. Sabato, spazio anche alla musica mistica con il Festival del Pop Mistico. Ingresso a offerta libera, workshop da 10 a 20 euro. Info su: www.orienteday.com.

Rossini Art Site: visite guidate tra le sculture del parco

Venerdì 25 aprile il Rossini Art Site di Briosco propone speciali visite guidate alla sua collezione di arte contemporanea. Un’occasione per esplorare il parco-museo fondato da Alberto Rossini, tra installazioni monumentali e natura. La visita parte alle 15.30, dura un’ora e costa 4 euro, oltre al biglietto d’ingresso. Prenotazione obbligatoria: info@rossiniartsite.com.

Sagra dell’asparago rosa

Dal 26 aprile al 3 maggio torna la Sagra dell’asparago rosa di Mezzago, nella suggestiva cornice di Palazzo Archinti. In programma street food, mercatini, prodotti bio, musica, arte e sport per festeggiare la primavera tra gusto e tradizione. Un’occasione imperdibile per scoprire il meglio dei produttori locali. Qui il programma completo.

A Bornasco torna la Sagra delle Rane

Sabato 26 e domenica 27 aprile Bornasco (PV) fa festa con la tradizionale Sagra delle Rane, tra profumi della cucina lombarda, folklore e intrattenimento per tutte le età. L’evento si apre sabato alle 18.00 con street food, giostre e spettacoli. Domenica sarà una giornata ricca: dal mattino bancarelle e hobbisti, a seguire il pranzo con specialità locali come rane fritte, salamelle, arrosticini e dolci casalinghi. Alle 16.00 sfilata di sbandieratori, chiusura in musica dalle 19.30 con Fabio e Umberto. La festa coinvolgerà via Dante, via Verdi e le zone vicine alla scuola primaria, grazie anche alla partecipazione dell’Associazione Genitori e della pizzeria Manah. Info qui.

Festival del Panino Lomellino

Sabato 26 e domenica 27 aprile Valle Lomellina diventa la capitale dello street food locale con il Festival del Panino Lomellino, organizzato dallo staff della Sportiva di Candia. L’evento, ospitato nell’area feste del paese, propone panini gourmet preparati con ingredienti del territorio. Regina del festival è la Birzolassa, un mix esplosivo di cipolla rossa caramellata, gorgonzola, salamella e bacon, accompagnata da patatine. Per i palati vegetariani c’è la “Cipperzola”, con pere e cipolle di Breme, gorgonzola e senape alla birra. Il tutto in un’atmosfera conviviale, tra sapori autentici e sperimentazioni.

SpringMania

Dal 25 aprile al 18 maggio 2025, PuraVida Farm, alle porte di Pavia, si trasforma nel coloratissimo Villaggio dei Fiori SpringMania, tra installazioni floreali, giochi, laboratori creativi e attività per tutte le età. Ogni fine settimana un tema diverso, dal ritorno degli asinelli nel parco alla Festa della Mamma, passando per api e farfalle danzanti. Pet-friendly, immerso nella natura, il parco accoglie famiglie e amici degli animali con scenografie a prova di Instagram. Info qui.

Snowland Music Festival a Livigno

Torna lo Snowland Music Festival a Livigno, l’evento che da giovedì 24 a sabato 26 aprile accende il cuore dell’Alta Valtellina. Una location unica come Passo Eira, a pochi minuti dal centro di Livigno, si trasforma in un palco a cielo aperto tra cime innevate, luci scenografiche e sonorità internazionali. Biglietti da 49 euro. Info qui.

Besano, il Museo dei Fossili apre il 25 aprile

Apertura straordinaria oggi venerdì 25 aprile 2025 per il Museo dei Fossili di Besano (VA), con una visita guidata unica alle ore 16 dedicata al Triassico Medio e alla Resistenza. L’iniziativa, curata da Archeologistics, intreccia scienza e memoria in occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione. I visitatori potranno scoprire i segreti dei reperti del Monte San Giorgio e rivivere le storie della Valceresio durante la Seconda guerra mondiale. Il biglietto, comprensivo della visita, costa 6 euro. Il museo resterà aperto anche il 27, 29 e 30 aprile con attività per tutte le età. Info su museodibesano.it.

Ti racconto Villa Panza

Il ciclo di visite guidate speciali "Ti racconto Villa Panza" invita a scoprire la storia e la bellezza di questo Bene del FAI, un luogo dove si intrecciano arte antica e contemporanea, design, natura e architettura. Venerdì 25 e sabato 26 aprile, il suo magnifico giardino all'italiana che si estende su tre ettari e si integra armoniosamente con la villa, è protagonista delle visite tematiche. Il 25 e 26 aprile, il tour "Il Giardino Racconta" guiderà alla scoperta dell'evoluzione storica e paesaggistica di questo luogo che Giuseppe Panza definì "sospeso tra terra e cielo". L’evento si terrà anche in caso di pioggia. Le visite si svolgeranno alle 11.30 e alle 15.30. Biglietti: intero 20€.

In parallelo, è possibile visitare la mostra temporanea "Un altro sguardo. Opere dalla Collezione Gemma Testa", inaugurata di recente e visibile fino al 12 ottobre. La mostra presenta 39 opere di artisti contemporanei tra cui Cy Twombly, Robert Rauschenberg, Francesco Vezzoli, Shirin Neshat, Marina Abramović, William Kentridge e Ai Weiwei, provenienti dalla raccolta privata della fondatrice di ACACIA (Associazione Amici Arte Contemporanea Italiana), Gemma De Angelis Testa. Info qui.