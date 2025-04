Milano, al via il primo Festival dell’Adolescenza: 70 eventi in 7 giorni. Quando, dove e il programma

Milano, 28 aprile 2025 – Tutto pronto per il primo Festival Dell’Adolescenza. Un evento diffuso organizzato da 12 comuni dell’hinterland di Milano con il circuito di centri giovanili Spazio Giovani Martesana. Ma quando e dove si terrà? Quali Comuni saranno coinvolti e quali iniziative sono previste? Ecco tutte le informazioni.

Il primo Festival Dell’Adolescenza si terrà dal 10 al 17 maggio. I Comuni interessati sono: Vimodrone, Cologno Monzese, Pioltello, Cassina de’ Pecchi, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco sul Naviglio, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano e Segrate.

Il tema scelto per questa prima edizione, ‘Odissea dello spazio, alla scoperta di nuove rotte tra tecnologia e relazioni’, evoca il viaggio eroico e incerto di chi affronta territori sconosciuti: come Ulisse, anche gli adolescenti oggi si trovano a esplorare un mondo in rapido cambiamento. La locandina è stata realizzata con le illustrazioni della fumettista Beatrice Tassone, nota per la sua graphic novel sulla sua vita con l’autismo “Essere Bea”.

Il festival avrà come testimonial Germano Lanzoni, noto al pubblico come attore de Il Milanese Imbruttito e promotore della proposta di legge d’iniziativa popolare “Quote generazionali”: un under 35 per ogni over 60 nei luoghi decisionali. La proposta, intitolata a Guglielmo Minervini, in onore del politico promotore dell'innovazione giovanile e padre della politica generativa, è attualmente al centro di una raccolta firme per raggiungere il quorum di 50.000 sottoscrizioni necessarie a portarla in Parlamento. L’obiettivo è riequilibrare la rappresentanza generazionale in Parlamento, Regioni e Comuni.

Durante la settimana i giovani avranno la possibilità di confrontarsi e partecipare attivamente ad attività con esperti tra cui Don Claudio Burgio, fondatore della Comunità Kayros e cappellano del carcere minorile Beccaria, gli psicologi Daniele Novara, Giada Maslovaric e Matteo Lancini e il docente formatore Massimo Silvano Galli. A questi si affiancano Emanuela Confalonieri, professoressa di psicologia dell’adolescenza, Università Cattolica di Milano, Marco D’Oria, docente di marketing strategico all’università IULM, Susanna Zompanti, Dirigente Scolastica dell’Istituto comprensivo IV E. Montale e Mirella Granelli, formatrice esperta nelle relazioni intergenerazionali.

Durante le giornate del Festival si alterneranno figure pronte ad offrire un aiuto concreto attraverso laboratori e proposte esperienziali pensate per avvicinare i ragazzi ai temi cruciali della loro crescita. Tra questi Francesca Amadori che racconterà il suo progetto di Public Speaking dedicato agli adolescenti, Nicolò Formenti ingegnere informatico che terrà un incontro sull’uso consapevole delle nuove tecnologie.

L’evento coinvolge un bacino di 400.000 giovani, offrendo un’opportunità unica di confronto. Il progetto nasce dall’esigenza di esplorare i tempi e gli spazi dell’adolescenza, in un contesto che porta con sé nuove sfide, ma anche una maratona di 70 eventi tra talk show, convegni con esperti e operatori nel settore, workshop tematici, spazi di incontro e di divertimento.

Insieme ai momenti di approfondimento, il festival proporrà anche occasioni di svago e socializzazione. Tra queste, il concerto di Dani Faiv, un HUB a Vimodrone con una maratona di 12 ore di eventi dedicata ai giovani tra cui Team Aqua Pokémon e SkyWard Politecnico che progetta, costruisce e lancia razzi sonda per competizioni internazionali.

Il festival vedrà l’apertura gratuita della ludoteca Nemiex di Cologno Monzese con una selezione di video game, giochi da tavolo e con la partecipazione di alcuni comici di Zelig Lab. Inoltre, ci sarà un pomeriggio di bowling gratuito, a Pessano con Bornago, con il CT della squadra nazionale Massimo Brandolini e diverse attività all’aperto come la Camminata Inclusiva non competitiva di Vimodrone e la Social run di Pioltello, che uniscono il piacere dell’attività fisica alla possibilità di incontrarsi e socializzare.