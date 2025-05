Quad si ribalta tra i vigneti dell’Oltrepò Pavese: gravissima 14enne

Montalto Pavese (Pavia), 2 maggio 2024 - Il quad è uscito di strada e si è ribaltato: conseguenze lievi per l'uomo alla guida, in gravissime condizioni la figlia 14enne trasportata sullo stesso motociclo a quattro ruote.

L'incidente è successo poco prima delle 18.30 di oggi, venerdì 2 maggio, lungo la Sp44, tra i vigneti delle colline oltrepadane, nel territorio di Montalto Pavese, in località Sabaghina, che si trova tra il comune di Lirio e la frazione Michelazza di Montecalvo Versiggia. Il 43enne alla guida del quad, di nazionalità romena, e la figlia 14enne risiedono proprio a Montecalvo Versiggia. Sul posto dell'incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari di Areu in codice rosso con ambulanza, automedica con rianimatore a bordo e anche l'elisoccorso: le condizioni della ragazzina sono infatti parse subito gravissime.

La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione si è comunque trattato di una fuoriuscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti. Al momento ignote le cause della perdita di controllo del mezzo, che viaggiava sulla carreggiata ed è finito fuori strada ribaltandosi su se stesso. L'uomo alla guida del quad, che nella perdita di controllo del mezzo era probabilmente più preparato all'urto, ha riportato conseguenze lievi, soccorso anche lui ma poi trasportato con l'ambulanza in codice verde di rientro.

Come purtroppo spesso accade per i trasportati su moto e altri mezzi, che dalla parte posteriore della sella non si rendono conto fino all'ultimo di quel che sta succedendo, sono state ben più gravi le condizioni della figlia 14enne, che era appunto trasportata dal padre sullo stesso motociclo a quattro ruote. La ragazzina avrebbe riportato un gravissimo trauma cranico ed è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso.