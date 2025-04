Lainate: Villa Litta riapre le porte di Ninfeo e Palazzi, arriva anche l’happy hour fra i giochi d’acqua

Lainate, 28 aprile 2025 – Riaprono le porte del Ninfeo e dei Palazzi del '500 e '700 a Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate. La stagione si inaugura giovedì 1° maggio 2025 con le visite guidate al celebre Ninfeo con i suoi giochi d’acqua, alle sale affrescate del ‘500 e del ‘700, ai Giardini all’Italiana, alle settecentesche fontane di Galatea e del Nettuno e al Parco storico.

Curate e organizzate dall’Associazione Amici di Villa Litta in collaborazione con l'amministrazione Comunale di Lainate, le visite guidate, scadenzate ogni 20 minuti dalle 15 alle 18, sono prenotabili sul sito www.villalittalainate.it.

La dimora

Autentico gioiello del patrimonio artistico lombardo, anche quest'anno accoglierà visitatori e appassionati con un calendario di appuntamenti che uniscono arte, cultura e momenti di relax immersi nella bellezza del parco monumentale. All’apertura seguirà la grande novità di quest’anno, il "Ninfeo Hour". A partire da sabato 3 maggio, e per tutti i sabati fino a ottobre, c'è la possibilità di vivere un’esperienza che unisce arte, natura e gusto. Alla visita guidata tra affreschi, mosaici millenari, statue classiche, fontane e sorprendenti giochi d'acqua, si aggiunge un momento conviviale tutto da assaporare, ovvero la possibilità di gustare un aperitivo prima o al termine della visita, a tariffa agevolata, presso il locale Al Canevone 2.0, adiacente al parco.

La manifestazione

Ma non solo. Villa Litta rientra anche nell'edizione primaverile di Ville Aperte in Brianza. L'evento, giunto quest’anno alla 23esima edizione, si svolgerà dal 3 all’11 maggio, con 42 luoghi carichi di cultura e di bellezza da visitare.

Tra questi c'è anche la "villa di delizia" lainatese voluta dal conte Pirro I Visconti Borromeo nel 1585 come luogo di intrattenimento e meraviglia. Il suo cuore pulsante è il Ninfeo, capolavoro architettonico tra i più importanti dell'Italia settentrionale dove sculture, affreschi, mosaici e sorprendenti giochi d'acqua offrono un viaggio straordinario tra illusioni e bellezza.

Nei secoli la villa diventò teatro di grandiose feste e ricevimenti, ma anche importante luogo di incontro per artisti e intellettuali. Un luogo senza tempo, che oggi come allora continua a stupire e affascinare, in un’atmosfera sospesa tra passato e presente.

La stagione culturale 2025 a Villa Litta propone tante iniziative anche per famiglie, bambini e ragazzi. Il programma include esperienze culturali, artistiche, botanico-paesaggistiche favorendo occasioni di scoperta, di approfondimento e di condivisione del bello. Oltre agli appuntamenti con Ninfeamus, giugno in musica, Short out Festival, la Fiera di San Rocco e la rievocazione storica, si aggiungono molte novità.