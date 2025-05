Travolto da una valanga sul pizzo Redorta: gravissimo alpinista di 44 anni

Valbondione (Bergamo) – Grave incidente in montagna, sulle Alpi Orobie: un uomo di 44 anni è stato travolto da una valanga e si trova ora in ospedale in condizioni molto gravi

L’allarme è scattato poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 2 maggio, in una zona di alta montagna tra il pizzo Redorta e il lago Coca, in Valbondione, valle Seriana. E’ qui che l’alpinista, un 44enne di Cene in cordata con un compagno, è stato travolto da una slavina di ghiaccio, staccatasi con ogni probabilità a causa delle alte temperature di questi giorni.

A lanciare l’allarme è stato proprio l’altro escursionista, fortunatamente rimasto illeso. Il 44enne è precipitato a valle per quasi 300 metri ed è stato recuperato dai soccorritori che si cono calati col verricello. Trasportato in ospedale in elicottero, è in prognosi riservata e le sue condizioni sono molto gravi