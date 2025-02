Vendita dei pacchi smarriti al Merlata Bloom: cosa fa la start-up King Colis e i prossimi appuntamenti

Milano – É l’evento del momento e diventerà un fenomeno di tendenza anche in Italia, se già non lo è: parliamo della vendita “alla cieca” dei pacchi smarriti dei circuiti e-commerce che tiene banco al mall Merlata Bloom di Milano dal 18 al 23 febbraio 2025, dopo le tappe di Bologna e Roma.

Migliaia di clienti si sono già messi in coda in questi giorni, dopo avere prenotato online, e hanno selezionato e ritirato il pacco desiderato nel pop-store di King Colis, la start-up francese che organizza la vendita, all’interno del centro commerciale: dieci minuti di tempo per scegliere la confezione, che non è possibile aprire prima dell’acquisto, pagandola a seconda del peso. I prezzi sono ultra-convenienti: 1,99 euro per 100 g di pacchi smarriti “standard”; 2,79 per 100 grammi “premium”. Il pop up store è aperto dalle 10 alle 20 e si trova primo piano lato ovest, di fronte al negozio di Guess.

Il contenuto

A Milano, in questa 5 giorni di grandi occasioni nel mall di recente apertura, vengono distribuite 10 tonnellate di merce proveniente da tutta Europa: dall’abbigliamento firmato, ai prodotti high-tech, dagli orologi ai videogame, passando per scarpe, accessori di ogni tipo, cosmetici e profumi.

Un circolo virtuoso

Un modo virtuoso per comprare a buon prezzo, benché alla cieca, e di ridurre gli sprechi, dal momento che si tratta di prodotti comperati online sui maggiori siti dell’e-commerce e mai recapitati all’acquirente per i più svariati motivi. Una volta rimborsato il cliente, questa merce è destinata a finire nei magazzini e al macero.

Nel 2024, King Colis ha venduto 200 tonnellate di pacchi smarriti e ora mira a crescere ancora più rapidamente con un progetto “che - viene spiegato - incoraggia l'economia circolare e contribuisce a ridurre l'impatto ambientale causato dalla produzione di rifiuti”

Le formule

E proprio dalla piattaforme logistiche dove restano a lungo in giacenza, realtà come quella di King Colis, acquista e recupera i pacchi non consegnati, reintroducendoli sul mercato attraverso la vendita diretta come quella di Merlata Bloom o tramite il proprio sito web: la formula è comunque la stessa, non si sa cosa si compera e si paga a peso, con un divertente (o deludente) effetto-sorpresa. Non mancano infatti sui siti web di riferimento recensioni negative di clienti non solo per tempi di attesa ma anche per contenuto e dubbia provenienza. Amazon, inoltre, ha comunicato di non collaborare con piattaforme di mistery box, occupandosi direttamente di restituire ai venditori o rimettere sul mercato i pacchi non consegnati, benché sulle confezioni ci sia spesso il logo del colosso americano dell’e-commerce.

I prezzi online

Chi acquista sul sito di King Colis può scegliere fra varie soluzioni di peso e prezzo: 59,90 euro per un pacco da 3 kg, 89,90 euro per un pacco smarrito da 5 kg, 169,90 euro per 10 kg di merce, 238,90 per 15 kg. I prezzi salgono a parità di peso se si sceglie un pacco premium con prodotti più preziosi. La speranza, ovviamente, è che questa volta le consegne vadano a buon fine.

Le prossime tappe

King Colis ha in agenda altri due vendite attraverso pop-store con prenotazione online per il ritiro. Ma non saranno in Italia: una ad Anversa, in Belgio, contemporanea a quella di Milano; la prossima invece a Kista, in Sveza, dal 25 febbraio al 2 marzo