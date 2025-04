HalfPrice sbarca a Merlata Bloom Milano: primo negozio italiano del brand delle occasioni

Milano – HalfPrice a scelto Merlata Bloom Milano per il suo debutto italiano. ll 9 maggio la catena off-price del Gruppo CCC aprirà il suo primo negozio italiano all’interno del centro commerciale meneghino.

HalfPrice è stata fondata in Polonia nel 2021 e attualmente è presente con oltre 150 negozi in 14 Paesi e ora anche i clienti italiani avranno la possibilità di scoprire l’ampia gamma di marchi internazionali proposti dal retailer a Merlata Bloom Milano. Il nuovo store, situato al primo piano dell’area Ovest, sotto l’iconica cupola di vetro de Merlata Bloom, si estenderà su oltre 5.000 metri quadrati e presenterà una selezione di brand premium, proponendo un’esperienza di shopping alla ricerca di vere e proprie occasioni.

La catena offre abbigliamento, calzature, accessori e prodotti per la casa e per gli animali domestici, presentando migliaia di marchi internazionali a prezzi vantaggiosi. Questo concetto innovativo off-price si distingue per la combinazione di prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. HalfPrice offre anche una vasta selezione di marchi unici provenienti da tutto il mondo, molti dei quali precedentemente non disponibili per i consumatori italiani.

Anand Remtolla, chief commercial officer di Nhood Services Italy ha dichiarato: “Introdurre HalfPrice a Merlata Bloom Milano è una decisione strategica che riflette la nostra ambizione per questo asset: affermare Merlata come una destinazione iconica per lo shopping nella città di Milano e punto di riferimento per lo stile di vita milanese. Vogliamo che Merlata Bloom Milano sia sinonimo di esperienze uniche, dove shopping, moda, intrattenimento e ristorazione si uniscono per creare un’unica straordinaria esperienza all-in-one per i nostri visitatori”.

"In HalfPrice, abbiamo trovato la ricetta per un’esperienza di shopping eccezionale: marchi amati a prezzi imbattibili. Con oltre 200 categorie di prodotti in offerta, sono sicura che tutti troveranno qualcosa di speciale nel nostro nuovo negozio a Merlata Bloom Milano, qualcosa che metta in risalto il loro stile e personalità unici”, afferma invece Malwina Winter, chief operating officer di HalfPrice.

Infine, Alessandro Ossena, Shopping Center Manager di Merlata Bloom Milano ha commentato: “Con l’apertura di HalfPrice, Merlata Bloom Milano completa la sua offerta fashion, continuando ad affermarsi nel capoluogo lombardo come destinazione di shopping e intrattenimento. Con questa apertura Merlata Bloom Milano conferma il suo ruolo di spazio di innovazione per il mondo del retail.”