Come si diventa macchinista Trenord: via alla selezione, requisiti e tempi. Come candidarsi

Trenord, controllata pariteticamente da Trenitalia (gruppo Fs) e Ferrovie Nord Milano (57,57% Regione Lombardia e 14,47% Fs) seleziona nuovi macchinisti. Da oggi e fino al prossimo 25 giugno - spiega l'azienda ferroviaria che effettua oltre 2.300 corse ferroviarie in Lombardia, in 7 province di regioni confinanti e sul collegamento aeroportuale Malpensa Express - è possibile presentare la propria candidatura.

Per farlo è possibile consultare la sezione Lavora con noi sul sito di Trenord.

I candidati selezionati parteciperanno al percorso di formazione organizzato da Trenord, che comporterà il conseguimento della Licenza Europea e Certificato Complementare A4/B1, che avrà una durata di circa 6 mesi. I professionisti sosterranno un periodo di addestramento e di tirocinio alla condotta dei treni di 5 mesi prima di entrare in servizio.

Per partecipare alla selezione è necessario il diploma quinquennale di scuola media superiore. Trenord considera titoli preferenziali la residenza in Lombardia e un'esperienza di almeno 2 anni nel settore tecnico.

Il Macchinista, si legge nel sito di Randstad che cura la selezione, è responsabile della conduzione dei treni e svolge la sua attività in costante collaborazione con il capotreno e con la sala operativa.

La nuova Sala Operativa di Trenord a Milano Greco Pirelli con cui i macchinisti sono costantemente in contatto

Il percorso formativo prevede le seguenti fasi:

Conseguimento della Licenza Europea (durata di circa 1 mese) + esami teorici

Corso Certificato Complementare A4/B1 (durata circa 7 mesi)

Addestramento e tirocinio alla condotta (durata circa 5 mesi)

Il corso prevede fasi di valutazione/verifica, vincolanti per la prosecuzione del percorso.

La partecipazione al percorso formativo è prevista esclusivamente tramite l’attivazione di uno stage extra-curriculare.

Diploma quinquennale di scuola media superiore

Patente di guida di tipo B

Conoscenza della lingua italiana a livello madrelingua o livello certificato B1

Costituisce requisito preferenziale la residenza in Lombardia e regioni limitrofe e aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa nel settore tecnico.

Completano il profilo:

Forte senso di responsabilità;

Capacità di lavorare in squadra;

Forte tenuta emotiva;

Flessibilità;

Capacità di risoluzione dei problemi.

Una volta superato l’iter di selezione, i candidati dovranno effettuare una visita medica di idoneità alla mansione e, al superamento della stessa, saranno ammessi a partecipare ai percorsi formativi. I corsi si svolgeranno in presenza presso le sedi di Trenord situate in Lombardia e saranno pianificati in base alle esigenze di inserimento.

Sei pronto a diventare protagonista della Mobilità del futuro?

L'inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente online entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 25/06/2025 (faranno fede ora e data della piattaforma).

Aperte sul sito anche le posizioni di responsabile B2b e di senior industrial controller. Nel primo caso è richiesta la laurea, un'esperienza di almeno 5 anni e una "ottima conoscenza di strumenti di Crm". Per la posizione di 'senior industrial controller' nella Direzione Parco Rotabili e Manutenzione è richiesta la laurea in economia o in ingegneria gestionale e un'esperienza minima di "5 anni in contesti industriali complessi".