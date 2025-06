Trenord, attiva la nuova sala operativa a Milano Greco Pirelli: migliore coordinamento di operazioni e comunicazione

Milano, 9 giugno 2025 – Al via nella notte tra sabato 7 e domenica 8 giugno la nuova Sala Operativa di Trenord a Milano Greco Pirelli, da quel momento attiva 24/7 per gestire, coordinare e monitorare le 2300 corse del servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale lombardo. La nuova Sala è affiancata alla Sala Operativa di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), che dal capoluogo lombardo gestisce le infrastrutture e regola la circolazione in Lombardia e in tutto il Nord Italia.

Dopo l’inaugurazione, oggi si è tenuta la visita dell’Assessore alle Infrastrutture e Opere Pubbliche di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi, dell’Assessore ai Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia Franco Lucente, dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI Aldo Isi, dal Consigliere delegato di FNM Fulvio Caradonna, del Presidente di Ferrovienord Pier Antonio Rossetti, del Direttore Generale di Ferrovienord Enrico Bellavita, ricevuti dall’Amministratore Delegato di Trenord Andrea Severini.

“L’apertura della nuova Sala Operativa a Greco Pirelli è il risultato di un lungo lavoro svolto in collaborazione con RFI, ma soprattutto un punto di partenza – ha commentato l’Ad di Trenord Andrea Severini. Gli operatori delle due aziende, tutti professionisti esperti dell’esercizio ferroviario, lavoreranno a stretto contatto, favorendo un efficace coordinamento delle operazioni di gestione della circolazione e maggiore rapidità nelle decisioni, a beneficio di puntualità e regolarità del servizio. Ulteriore obiettivo di questo passaggio è accrescere la sinergia fra i canali di comunicazione di Trenord e RFI, per un’informazione ai clienti sempre più tempestiva ed efficace. Questa operazione contribuirà a migliorare la qualità del servizio ferroviario che i viaggiatori giustamente pretendono”.

La nuova Sala Operativa si estende su una superficie di 350 metri quadrati; è dotata di 42 postazioni interoperabili; complessivamente, sono 118 i professionisti di Trenord attivi presso la nuova realtà. La Sala ospita per ogni turno di lavoro una media di 30 operatori, che garantiscono la continua funzionalità della struttura, 24/7. L’interoperabilità delle postazioni consente agli operatori di spostarsi all’interno della sala su eventuali aree critiche della circolazione, andando a potenziare i presidi ordinari.

La Sala Operativa ha adottato un nuovo modello di gestione, più orientato alla divisione in bacini territoriali delle diverse linee. Ospita le aree dedicate alla gestione del traffico ferroviario, all’organizzazione turni dei convogli e degli equipaggi – macchinisti e capitreno – al monitoraggio del servizio. Una postazione è dedicata ai servizi sostitutivi su bus, componente importante alla luce dei diversi cantieri in avvio in Lombardia.

Vi lavora, inoltre, un nucleo di comunicatori che, in tempo reale, fornisce informazioni alla clientela attraverso i canali digitali di Trenord, in stretto coordinamento con i colleghi di RFI che presidiano le comunicazioni nelle stazioni. La Sala Operativa continuerà a lavorare in stretto coordinamento con la Sala Operativa di Ferrovienord, che da Saronno gestisce la circolazione e la comunicazione sui 330 km di rete di competenza. Continua sarà anche la collaborazione con la Control Room Security di Trenord, attiva a Milano Fiorenza per monitorare e gestire le segnalazioni di episodi critici, in collaborazione con la Polizia Ferroviaria.