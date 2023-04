Supermercati e negozi aperti oggi 25 aprile a Milano e in Lombardia

Quali sono i supermercati che restano aperti il 25 aprile, festa della Liberazione. Ecco un elenco utile di negozi della grande distribuzione aperti nel giorno festivo a Milano e in Lombardia, secondo le scelte delle maggiori aziende che tuttavia potrebbero non essere osservate in tutti i punti vendita dislocati sul territorio

Esselunga: aperto dalle 8 alle 20

Pam: dalle 8 alle 21

Coop: dalle 8.30 alle 20.30

Conad: dalle 7 alle 21

Lidl: dalle 8 alle 21.30

Bennet: dalle 9 alle 20

Carrefour: dalle 8.30 alle 20

Unes (U2 e Viaggiator Goloso):

Di seguito le aperture degli store di elettronica, arredamento e abbigliamento sportivo