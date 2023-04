Ponte 25 Aprile col sole e con la pioggia, poi arriva il caldo africano: in Lombardia fino a 26 gradi

Pioggia e sole caratterizzano il lungo Ponte del 25 Aprile in Lombardia. La settimana che sta a cavallo tra i due ponti si è aperta oggi con un acquazzone in diverse province, soprattutto quelle a Nordest: dalla Bergamasca alla Valtellina, dal Bresciano al Milanese. Isolate piogge si sono registrate anche nel Lodigiano, nel Mantovano e nel Cremonese. Ma già nelle prime ore della giornata il sole è tornato a splendere in un cielo prevalentemente senza nubi. Ecco le previsioni meteo giorno per giorno.

Lunedì 24 aprile: pioggia e sole

Dopo una passeggera perturbazione mattutina a Nordest della Lombardia, il sole oggi splenderà su quasi tutta la regione. La circolazione depressionaria, responsabile di residue deboli piogge nelle prime ore del mattino, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca che regalerà ampie schiarite e cielo sereno. In particolare su basse pianure occidentali, pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa, salvo la presenza di nubi sparse al mattino; mentre su basse pianure orientali e Alpi Retiche si prevedono cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi. Sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate al mattino, sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio.

Martedì 25 aprile: cielo coperto

Sarà un 25 aprile variabile sulla Lombardia tra sole e nubi irregolari, che potranno sfociare ancora in qualche breve pioggia o temporale sui settori orientali della regione tra mattino e pomeriggio, rovinando così il pic-nic o la gita fuori porta dei lombardi. Ma già nel pomeriggio il cielo dovrebbe tornare sereno con ampie schiarite su quasi tutta la regione.

Mercoledì 26 aprile: arriva l’anticiclone africano

La novità più importante della settimana riguarda, però, il tempo previsto da mercoledì 26 aprile. È questa la data dalla quale l'anticiclone africano che sta già surriscaldando la Spagna con quasi 40 gradi di giorno, avanzerà sull'Italia portando un'atmosfera più stabile, soleggiata e via via più calda. Arriverà anche in Italia il gran caldo spagnolo? “In parte” prevede Antonio Sanò, de Ilmeteo.it. “L'anticiclone – spiega l’esperto – avanzando dai settori sud-occidentali riscalderà maggiormente le regioni più occidentali. Sarà così che da venerdì 28 le temperature massime su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale potrebbero arrivare a 25-26 gradi”.

E l’1 maggio che tempo farà?

Brutte notizie invece per l’altro lungo ponte, quello del Primo Maggio, quando si prevede "l'arrivo di una nuova perturbazione carica di forti temporali e che attraverserà l'Italia da nord a sud proprio durante la festività”. Da domenica 30 aprile e per lunedì 1 maggio è probabile una maggiore dinamicità con nubi irregolari associati a locali rovesci o temporali, il tutto accompagnato da un nuovo calo termico.