Supermercati aperti il 31 dicembre e a Capodanno: ecco la guida

Milano, 30 dicembre 2023 - Quali saranno nel milanese i supermercati aperti il 31 dicembre 2023, il primo gennaio, a Capodanno 2024 e il 6 gennaio alla Befana? Se domenica 31 dicembre saranno aperti tutti i super, i negozi e centri commerciali (anche se alcuni con orari ridotti), lunedì 1 gennaio le insegne dei supermercati saranno praticamente spente ovunque, meglio organizzarsi per tempo per gli acquisti per il cenone e per il pranzo di Capodanno. Se farete la spesa last minute tenete inoltre presente che a Milano dalle 18 del 31 dicembre 2023 alle 6 del primo gennaio 2024 è vietata la distribuzione, la vendita e la somministrazione, anche gratuita di bevande in bottiglie di vetro e lattina e in generale di superalcolici in tutti i punti vendita, dai baracchini ambulanti ai supermercati all'interno della cerchia filoviaria dove corre la linea 90/91 del filobus. Mentre sabato 6 gennaio solo i punti vendita più piccoli terranno le serrande abbassate. Ecco una guida con le indicazioni sugli orari straordinari delle principali insegne.

Esselunga

Il 31 dicembre la chiusura nei supermercati Esselunga sarà anticipata alle 19/20, mentre il primo gennaio i punti vendita saranno chiusi. Per verificare gli orari di ogni punto vendita cliccate su www.esselunga.it

Iper – La grande I

Iper – La grande I, invece, prevede un’apertura ridotta il 31 dicembre: dalle ore 8 alle 19:30 a Rozzano, dalle 7 alle 19:30 ad Arese, dalle 7:30 alle 20 al Portello Milano, mentre i negozi resteranno chiusi l’1 gennaio. Sul sito è possibile verificare gli orari di ogni punto vendita www.iper.it

Il Gigante

Il Gigante il 31 dicembre anticipa la chiusura tra le 19.30 e le 20. Il primo gennaio chiude, mentre l’apertura sarà regolare il 6 gennaio. Per i dettagli sui punti vendita cliccate su ilgigante.net

Aldi

Il 31 dicembre i supermercati Aldi aprono con gli orari standard domenicali (8.30 - 20.30), mentre il primo gennaio sono chiusi. Orari domenicali anche il 6 gennaio. Per i dettagli sui punti vendita cliccate su www.aldi.it è possibile anche contattare il numero verde 800.370.370

Carrefour

I diversi punti vendita Carrefour (Iper, Market o Express), saranno tutti aperti il 31 dicembre con orario ridotto indicativamente fino alle 18, mentre saranno chiusi a Capodanno. Il Carrefour Market di viale Monza a Milano il 30 dicembre farà chiusura anticipata alle 19. Aperture con orario ridotto anche il 6 gennaio. I punti vendita avranno comunque orari specifici nei giorni di festa, per i dettagli cliccate su www.carrefour.it è possibile anche contattare il numero verde 800.650.650

Conad

I supermercati Conad saranno aperti il 31 dicembre indicativamente dalle 9 alle 19, solo alcuni punti vendita più piccoli saranno chiusi. Lunedì 1 gennaio chiuso, mentre sabato 6 gennaio aperto. Non c'è un'indicazione univoca sugli orari: ciascun negozio durante i giorni festivi osserva aperture e chiusure diverse. Per i dettagli cliccate su www.conad.it

Eurospin

Non ci sono indicazioni generali per i punti vendita Eurospin, è consigliabile verificare cliccando su www.eurospin.it è possibile anche contattare il numero 045.786.2000

Coop

Qui la regola comune è tenere aperto il 31 dicembre con orario ridotto (dalle 8:00 alle 18), chiudere l’ 1 gennaio e riaprire regolarmente il 6 gennaio. Per verificare gli orari di ogni punto vendita cliccate su www.coop.it

Famila

I supermercati Famila faranno l’apertura con orario ridotto il 31 dicembre, e chiusura invece il primo gennaio. Per i dettagli cliccate su www.famila.it

Bennet

Il 31 dicembre i supermercati Bennet saranno aperti. Il primo gennaio è invece prevista chiusura. Per i dettagli sugli orari di ogni punto vendita cliccate su www.bennet.com

Pam

I supermercati Pam resteranno aperti il 31 dicembre dalle 8 alle 19, saranno chiusi il primo gennaio, aperti il 6 gennaio. Per i dettagli sui punti vendita cliccate su www.pampanorama.it

Lidl

Il 31 dicembre i supermercati della catena LIDL saranno aperti con orario ridotto e cioè dalle 8 alle 20, e resteranno chiusi invece il primo gennaio. Per i dettagli cliccate su www.lidl.it