Farmacie aperte a Milano domenica 31 dicembre 2023 e lunedì 1 gennaio 2024: nome, orario e indirizzo

Milano. 29 dicembre 2023 – Nella speranza di non averne bisogno e di passare un San Silvestro e Capodanno in totale salute eccovi le principali farmacie aperte a Milano e il loro indirizzo. Per l’elenco completo delle provincia di Milano e della Lombardia potete consultare farmaciediturno

Domenica 31 dicembre 2023

Lafarmacia.Centro Milano, Via Broletto 1. Orario : 10-20

· Nuova Farmacia Beretta, Viale Bligny 47. Orario 9-21

FARMACIA LIBERTY, Via San Paolo 7. Apertura: 8:30-21:00

FARMACIA BOCCACCIO, Via Giovanni Boccaccio 26. Apertura: 8:30-20:00

FARMACIA SANTA TERESA, Corso Magenta, 96 Angolo Piazzale Baracca.Apertura: 8:30-20:00

FARMACIA MADIA, Viale Zara 38. Orario: 0:00-24:00

FARMACIA PORTA GENOVA, Piazzale Stazione Genova 5/3. Orario: 0:00-24:00

FARMACIA FERRARINI, Piazza Cinque Giornate 6. Apertura: 8:30-20:00

FARMACIA LLOYDS MILANO 68, Piazza Ernesto de Angeli, 1. Orario 0:00-24:00

FARMACIA AMBRECK, -Via Antonio Stradivari 1. Apertura:8:30-20:00

FARMACIA LLOYDS MILANO 70 24H, Viale Famagosta 36. Orario: 0:00-24:00

FARMACIA BOOTS CORVETTO, Viale Lucania 6. Orario: 8:30-20:00

FARMACIA LLOYDS MILANO 83, Viale Monza 226. Orario: 8:00-20:00

Lunedì 1 gennaio 2024