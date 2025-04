Chi sono le 15 persone più ricche di Milano: storie di potere e dinastie

Viviamo in un’epoca in cui i poveri sono sempre più poveri e i ricchi sempre più ricchi. L’aumento della disuguaglianza economica – registrata dall’Istat e da decine di altri istituti di statistica nel mondo – non può che riflettersi nel numero di miliardari, i quali non sono aumentano continuamente di numero (24% in dieci anni), ma vedono accrescersi i loro capitali. E Milano non sarebbe Milano senza i suoi capitani d’industria, che ne plasmano l’economia e la società: uomini e donne facoltosi, fondatori (o eredi) di dinastie che hanno costruito imperi industriali e commerciali estendendosi ben oltre i confini nazionali.

Dalle eleganti vetrine della moda alle avanzate sale dei laboratori farmaceutici, dai centri di innovazione tecnologica agli stabilimenti dove l’acciaio si trasforma in infrastrutture, il panorama dell’eccellenza imprenditoriale milanese porta nomi conosciuti. Chi sono questi protagonisti? E quali strade hanno percorso per raggiungere i vertici del successo? Ecco un viaggio tra i cinque patrimoni più consistenti della città della Madonnina.