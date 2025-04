A Milano ci sono 17 miliardari: chi sono e cosa fanno

Milano, 23 aprile 2025 – Milano sempre più ricca? Oppure una città dove è sempre più ampia la forbice fra i (pochi) super danarosi e i tanti che ingrossano le file delle nuove povertà? Non tocca a noi fare analisi e, a mo’ di monito per chiunque voglia accostarsi allo scioglimento del dubbio, preferiamo tirare in ballo – en passant – il famoso “pollo di Trilussa”, il poeta romano che definiva la statistica come la scienza per cui “se qualcuno mangia un pollo e qualcun altro no, in media hanno mangiato mezzo pollo ciascuno”.

Fin qui l’introduzione a un tema che, se non è statistica è – almeno – gustosa curiosità. A Milano, secondo una ricerca realizzata per la società di consulenza Henley & Partners, ci sono 17 miliardari. Una cifra che mette la città al primo posto in Italia, seguita a distanza da Roma (9) e al terzo in Europa, dietro Londra (33) e Parigi (22).

Fra questi “Paperoni” (perdonateci per il riferimento trito al personaggio Disney, ma i sinonimi iniziano a scarseggiare) ci sono volti noti e altri soggetti più lontani dai riflettori, eppure dotati di un patrimonio personale che consentirà a loro e ai loro figli (e ai figli dei loro figli) di campare più che dignitosamente per decenni e decenni.

Il podio dei miliardari milanesi

A identificarli ci dà una mano Forbes, storica rivista di finanza ed economia citata anche da Milanofinanza.it. Guida la classifica un mito della moda italiana e mondiale, Giorgio Armani, che può vantare un patrimonio di 11,8 miliardi di dollari, l’unico a due cifre in questa speciale graduatoria.

Lo segue a 7,2 miliardi Massimiliana Landini Aleotti, la donna più ricca d’Italia, erede del gruppo farmaceutico Menarini, azienda nata in un piccolo laboratorio farmacetuico di Napoli nel 1886 e diventata, oggi, un colosso del settore. Sull’ultimo gradino del podio salgono, a braccetto, la coppia d'oro della moda Miuccia Prada-Patrizio Bertelli (lei stilista, lui anche patron di Luna Rossa) e ciascuno degli eredi Del Vecchio, con 6,6 miliardi.

Gli altri miliardari milanesi

Andiamo avanti. Nell’elenco ci sono anche i fratelli Gianfelice e Paolo Rocca, alla testa dei gruppi Techint e Tenaris, fra i competitor principali nel mercato energetico, con un portafoglio da 5,6 miliardi. Poi altri due fratelli, Luca e Alessandra Garavoglia del gruppo Campari, specializzato nella commercializzazione di bevande alcoliche, a partire dallo storico bitter rosso nato a Novara e poi trasferitosi nel Milanese. Il loro patrimonio è di 4,3 miliardi.

Di ricchezza in ricchezza troviamo Remo Ruffini di Moncler (4 miliardi) e Susan Carol Holland di Amplifon (3,5 miliardi). La famiglia Berlusconi, dopo la recente spartizione consensuale del patrimonio, seguita alla morte del capostipite, il Cavaliere ex presidente del consiglio, si divide in Marina e Piersilvio (2,1 miliardi ciascuno) e i figli di secondo letto Barbara, Eleonora e Luigi (1,2 miliardi a testa).

Le ultime – si fa per dire – posizioni sono appannaggio di Domenico Dolce e Stefano Gabbana (1,9 miliardi), l’ex presidente dell'Inter e della società petrolifera Saras Massimo Moratti (anche lui 1,9 miliardi), Annalisa e Massimo Doris di Banca Mediolanum (1,5 miliardi). Si chiude con Giuliana e Marina Caprotti di Esselunga (1,1 miliardi ciascuno).