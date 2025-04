Milano, una città per ricchi e super ricchi: in 10 anni sono cresciuti del 24%

Ricchi e super ricchi, Milano scala le gerarchie e si affaccia sulla top ten mondiale. È quanto emerge dal rapporto realizzato per la società di consulenza Henley & Partners da New World Wealth che, tre le altre cose, certifica che Londra non è più tra le cinque città più ricche del mondo.

La capitale inglese negli ultimi dieci anni ha perso il 12% dei suoi cittadini milionari, la percentuale maggiore a livello mondiale fatta eccezione per Mosca. Nella top 5 ci sono ora New York, San Francisco, Tokyo, Singapore e Los Angeles, mentre Londra slitta in sesta posizione dopo aver perso in un decennio tra i suoi residenti ben 30mila persone (11.300 solo nell'ultimo anno) con oltre un milione di dollari posseduto sotto forma di denaro, obbligazioni e azioni (escluso il patrimonio immobiliare).

Londra coi suoi 215.700 milionari e 33 miliardari resta comunque la prima in Europa, seguita al settimo posto da Parigi, mentre la prima città italiana è Milano, undicesima, che ha visto dal 2014 al 2024 un incremento del 24% fra ricchi e superricchi, e conta oggi 115.000 milionari e 17 miliardari.

Tra le ragioni del calo per Londra ci sono diversi fattori, come l'aumento della pressione fiscale nel Regno Unito e la Brexit, mentre la perdita di milionari del 25% riscontrata da Mosca è dovuta principalmente alle conseguenze della guerra in Ucraina.