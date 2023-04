Salone del Mobile 2023, all’inaugurazione Giorgia Meloni: “Vetrina dell’eccellenza italiana”

Milano, 18 aprile 2023 – Al via la 61esima edizione del Salone Internazionale del Mobile di Milano. Per sei giorni, da oggi, martedì 18 fino a domenica 23 aprile, la manifestazione punto di riferimento internazionale per il settore dell'arredo e del design, sarà ospitata negli spazi di Fiera Milano Rho. Al taglio del nastro ha partecipato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Accanto a lei, tra gli altri, Maria Porro, la presidente del Salone del Mobile, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo; il ministro del Turismo Daniela Santanchè; il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Verso le 11.30, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata alla Fiera per l'inaugurazione.

Al Salone del Mobile "non potevo mancare, sono stata qua a tante edizioni e non potevo mancare alla mia prima edizione da presidente del consiglio”, ha detto la premier al suo arrivo. “Non è solo una vetrina straordinaria della eccellenza italiana di fronte al mondo ma una fiera che racchiude molte delle questioni strategiche su cui il governo lavora - ha aggiunto -. Ovviamente la difesa del sistema imprenditoriale italiano e la difesa del marchio che noi abbiamo messo a centro delle nostre principali direttive strategiche e che ha la presenza di tante aziende che contano su elevati tassi di manifattura. Siamo in un mondo nel quale all'aumento della produzione corrisponde un aumento della occupazione. Noi dobbiamo incentivare l'aumento dell'occupazione in rapporto al fatturato”.

Sul tema lavoro, Meloni ha poi sottolineato: “In Italia ci sono sempre più persone da mantenere e sempre meno persone che lavorano, questo problema si risolve in vari modi: il modo su cui lavora il governo non è solo quello dei migranti, ma anche quello della grande riserva inutilizzata che è il lavoro femminile. Portandolo alla media europea e puntando sulla demografia, con l'incentivazione da parte delle famiglie di mettere al mondo dei figli”.

E ancora: “Ci sono tante cose che vanno incentivate e noi ci stiamo lavorando a partire da un prossimo collegato alla finanziaria che arriverà in Cdm proprio sul tema del sostegno alle eccellenze. Che è fatto di alcuni punti cardine, che vanno dal sostegno alle Pmi, alla difesa del marchio fino alla formazione”.

L'inaugurazione della 61esima edizione del Salone del Mobile si apre con "delle buone notizie", ha esordito la presidente, Maria Porro: "Siamo al +33% come prevendita dei biglietti” rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ha detto poco prima del taglio del nastro con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Interessante è la composizione Paese - ha sottolineato Porro - L'Italia è naturalmente primo Paese ma poi seguono a ruota Germania e Cina, quindi confermo il ritorno degli operatori cinesi, e poi Francia, Spagna, Svizzera, Brasile, Usa e ancora Paesi Bassi, Regno Unito”. Nell'ultima settimana i tedeschi hanno sorpassato le presenze cinesi “ma sono lì lì”. “Davvero abbiamo messo in fila le parole Salone del Mobile, Aprile, Milano - ha concluso - Finalmente il mondo torna a Milano oggi per il salone del Mobile”.

“Sperimentale, innovativa e al tempo stesso tradizionale. E' così che la 61esima edizione del Salone del Mobile si presenta oggi al pubblico, agli stakeholder e alle istituzioni confermando ancora una volta tutta la sua forza e la sua leadership, quale fiera di settore più importante al mondo”, ha detto Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo. “I risultati del 2022 vedono la filiera del legno-arredo registrare un +12,6% con un fatturato di 56,6 miliardi, un export in crescita del 13,3% e le vendite Italia a +12,3%”, ha aggiunto Feltrin. “Quella in scena nei padiglioni di Rho Fiera - ha continuato il presidente FederlegnoArredo - mi piace immaginarla come una sorta di prova generale che ha in Euroluce la sua massima rappresentazione e che prosegue il cammino di cambiamento ed evoluzione avviato con il Supersalone. Dove ci porterà tutto questo? E' ancora presto per dirlo, ma ammetto di pensare che il copione di Euroluce, potrebbe essere il canovaccio su cui disegnare, insieme ad associati ed espositori, il possibile Salone del futuro. Le aziende del settore - i dati consuntivi lo confermano - hanno dimostrato versatilità, resilienza, capacià di reazione e voglia di reinventarsi, proprio come il Salone”.

"Un'edizione importantissima, dopo la tragedia del Covid e quindi quest'anno è veramente il salone della ripartenza. Ho parlato con il presidente che dice che ci sono tantissimi buyer internazionali, c'è il ritorno anche dei cinesi, visto che la Cina ha riaperto”, ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanchè, arrivando al Salone del Mobile di Milano. “Noi qua abbiamo veramente l'eccellenza italiana del Made in Italy. Quindi credo che oggi per l'Italia sia veramente una bella giornata ed è per questo che ci tenevamo ad esserci”, ha aggiunto.

"Sono molto orgoglioso di essere qui presente in questo ritorno alla consuetudine del Salone del Mobile di prima, è un ritorno alla gioia di vedere rappresentata qui una parte importantissima della nostra realtà economica, che riesce a fondere le attività di artigianato, innovazione, che riesce a essere un punto di riferimento in tutto il mondo. Il successo è e sarà sicuramente importantissimo. Tutta la città si sta muovendo, i visitatori sono e saranno molti”, ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana arrivando a Rho Fiera Milano. A chi gli ha chiesto se il Liceo del Made in Italy al vaglio del Governo potrebbe essere utile al comparto del design, ha risposto: “Sicuramente. Creare sempre più competenze credo che sia una cosa fondamentale”.

"Sono felice che la presidente del Consiglio sia presente e auspico che si dia sempre il giusto peso a chi rappresenta un modello per l'Italia e non solo. Il Salone rappresenta quanto di meglio sa fare l'Italia”, ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala intervenendo all'inaugurazione. “Il modello Milano si vede soprattutto qui. Abbiamo 1200 appuntamenti in 20 quartieri. Il risultato finale è una fiumana di persone che arriva a Milano, tra le 300-400 mila persone in una settimana, quindi una grande gioia ma anche una grande fatica. Questa inaugurazione - ha concluso - è una boccata d'ossigeno in un momento difficile. Il compito di tutti noi e' stabilizzare i segnali positivi che arrivano dal Salone lavorando insieme”.

Le manifestazioni del 2023 − Salone Internazionale del Mobile, Salone Internazionale del Complemento d'Arredo, Workplace3.0, S.Project, Euroluce, Salone Satellite − radunano, complessivamente, oltre 2.000 espositori da 37 Paesi, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 da 31 Paesi e 28 scuole di design da 18 nazioni differenti.

Numerose le novità di questa edizione: un unico livello espositivo, con gli espositori dei padiglioni superiori (8-12, 16-20) ricollocati in quelli inferiori per una coerenza di percorsi estetici e per ampliare le opportunità di incontro dei singoli marchi; un nuovo layout di Euroluce, che si fa tracciato urbano ad anello per non costringere il visitatore a innumerevoli scelte di percorso ma permettere, in poche centinaia di metri, di incontrare tutti gli espositori; una componente culturale diffusa negli spazi della biennale della luce, che si articola in contenuti pluridisciplinari, curati da un team di professionisti di generazioni, ambiti e provenienze differenti, che spaziano dall'architettura alla fotografia all'arte, con mostre, talk, installazioni.