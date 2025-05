Artigiano in Fiera raddoppia con Anteprima d'Estate: attesi 760 artigiani da 50 Paesi

Milano – La fiera dell’artigianato raddoppia con Anteprima d'Estate, il nuovo appuntamento promosso da Artigiano in Fiera in calendario dal 29 maggio al 2 giugno, sempre a Rho Fieramilano dove sono attesi 760 artigiani da 50 Paesi del mondo.

Un'esperienza inedita per celebrare la bella stagione in un'atmosfera vivace e fresca, accompagnata da eventi dedicati alle culture e tradizioni dal mondo e spazi creati per il relax e la convivialità. “Anteprima d'Estate nasce dalla volontà di offrire una nuova prospettiva sull'artigianato - commenta Antonio Intiglietta, presidente di Ge.Fi. Gestione Fiere Spa -. Partendo dalla consolidata esperienza di Artigiano in Fiera, con questo format inedito intendiamo celebrare ulteriormente la creatività degli artigiani e la loro capacità di realizzare prodotti unici, ispirati dall'estate e dalla sua atmosfera conviviale”. Un'occasione unica, dunque, per esplorare le creazioni artigianali dall'Italia e dal mondo con un'attenzione alla stagione calda: abiti leggeri, gioielli ispirati alla natura, arredi per esterni, accessori per il tempo libero e prodotti per il vivere bene, senza dimenticare le specialità enogastronomiche.

Anteprima d'Estate propone infatti anche un viaggio tra i sapori dall'Italia e dal mondo nelle 6 Grandi Piazze, ognuna legata da un fil rouge gastronomico e con la presenza di balli e spettacoli legati ai territori. Numerose le collettive estere, come quella degli artigiani algerini coordinata dalla Cnam (Chambre nationale de l'artisanat et des mètiers), patrocinata dal Ministero del turismo e dell'artigianato d'Algeria; quella degli etiopi, legati al progetto ‘Etiopia da produttore ad imprenditore artigiano’, organizzato da Unido in collaborazione con Fondazione Artigiano in Fiera (Ets), teso a sviluppare l'imprenditorialità artigianale etiope e farla conoscere all'estero. Si tratta di micro e piccole imprese, in prevalenza guidate da donne e che danno lavoro ad altre donne; in fiera saranno presenti con i loro manufatti più tipici come, ad esempio, abbigliamento in pelle e borse in bamboo. La Francia sarà presente con una delegazione guidata dalla Camera di Commercio Italiana di Marsiglia. E poi ancora, solo per citarne alcune, delegazioni di artigiani con le loro tipicità provenienti dalla Tunisia con Fena (Fèdèration nationale de l'artisanat), dall'India, dal Marocco, da Cuba, dalla Colombia e dall'Uzbekistan. L'associazione Talaka, invece, che riunisce i bielorussi residenti in Italia impegnandosi a valorizzare la cultura, la lingua e le tradizioni della Bielorussia, presenterà realtà artigianali produttrici prevalentemente di ceramica, gioielli, tessuti e oggettistica locali.

Anteprima d'Estate di Artigiano in Fiera sarò aperta da giovedì 29 maggio a lunedì 2 giugno dalle 10 alle 22.30, con pass gratuito già scaricabile su artigianoinfiera.it.