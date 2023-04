Salone del Mobile 2023: date, orari, biglietti e prezzi. Come arrivare e parcheggi

Milano, 11 aprile 2023 – Il conto alla rovescia è partito: a Milano sta per tornare il Salone del Mobile 2023. Si tratta della sessantunesima edizione. In contemporanea con la kermesse quest'anno sono in programma altre cinque manifestazioni: il Salone Internazionale del Complemento d’Arredo, S.Project e Workplace 3.0 che scendono in campo con Euroluce (caratterizzato quest'anno da un format espositivo completamente rinnovato) e il Salone Satellite con i talenti under 35. Le manifestazioni del 2023 radunano complessivamente 1962 espositori, di cui oltre 550 giovani talenti under 35 e 27 scuole di design.

Ma quali sono le date? E quanto cosa entrare in fiera o come si può raggiungere l’esposizione? Ecco tutte le informazioni utili.

Il Salone del Mobile 2023 si terrà nel quartiere Fiera Milano a Rho dal 18 al 23 aprile con orari di apertura dalle 9.30 alle 18.30.

Come sempre la manifestazione è riservata agli operatori di settore (architetti e designer, buyer, decoratori d’interno, distributori e rivenditori, esportatori e importatori, facility manager, general contractor), ma sarà possibile al pubblico accedere in fiera sabato 22 e domenica 23 aprile, mentre per gli studenti le date utili sono il 21, 22 e 23 aprile. I biglietti possono essere acquistati online sul sito ufficiale o direttamente in loco. Il prezzo varia a seconda del giorno e dell’ora di accesso. Per il Fuorisalone, invece, la maggior parte degli eventi è gratuita e aperta al pubblico.

Il costo del biglietto è di 40 euro se acquistato online e 50 euro se acquistato in biglietteria durante i giorni del Salone del Mobile. Non ci sono biglietti omaggio o biglietti gratis, ma esistono diversi modi per avere delle riduzioni.

Il primo modo per avere una riduzione sul biglietto per Salone del Mobile è acquistarlo in anticipo online, prima del 18 aprile per 35 euro. Questo sconto aumenta se vengono acquistati pass per accedere per più di una giornata, anche in questo caso c’è una differenza tra chi lo acquista online o in biglietteria: 70 euro (60 euro se acquistato prima del 18 aprile) per il pass di 3 giorni, 85 euro (73 euro se acquistato prima del 18 aprile) per il pass di 6 giorni. Per chi compra i pass in fiera il pass di 3 giorni costa 90 euro, quello per 6 giorni 103 euro.

Esiste poi un prezzo ridotto per gli studenti: presentando una tessera universitaria o altro documento che attesti lo status di studente il prezzo del biglietto sarà di 30 euro o 25 euro se acquistato prima dell’inizio della manifestazione.

Fiera a Rho Pero

Milano è ben collegata con il resto dell’Italia e dell’Europa tramite aeroporti, stazioni ferroviarie e autostrade.

METROPOLITANA

Per chi vuole utilizzare i mezzi pubblici, è possibile prendere la linea rossa della metropolitana M1 in direzione Rho-fieramilano. Si può effettuare l’interscambio con altre linee di metropolitana presso le stazioni di Cadorna-Triennale e Loreto (Linea verde M2) o presso la stazione di Duomo (Linea gialla M3). Si ricorda che per raggiungere la stazione di Rho-Fieramilano, non è possibile utilizzare il biglietto urbano, ma solo i biglietti a tariffa extra-urbana indicati, come il biglietto Ordinario Rho Fiera, l’andata/ritorno, il biglietto giornaliero Fiera e il biglietto 3 giorni Fiera.

TRENO

Dalle stazioni del treno di Milano Centrale / Milano Garibaldi / Milano Lambrate, metropolitana M2 Linea verde + M1 Linea rossa. M2 Linea verde, direzione Abbiategrasso-Assago / fermata Cadorna-Triennale + M1 Linea rossa, direzione/fermata Rho-FieraMilano. In alternativa: dalla stazione Milano Centrale.

Da Milano Cadorna Trenord: metropolitana M1 Linea rossa, direzione/fermata Rho-Fiera.

Fermano alla stazione Rho-Fiera i treni regionali delle tratte Torino-Novara-Milano, Varese-Milano, Domodossola-Milano, Arona-Milano e Luino-Milano o dalla stazione Milano Porta Garibaldi. Passante ferroviario linea S5 direzione Varese o S6 direzione Novara, linea S11 (Chiasso-Como-Milano-Rho) fermata Rho-Fiera; linee Suburbane (Passante): Linea S5 Varese-Gallarate-Milano-Pioltello-Treviglio, linea S6 Novara-Magenta-Milano-Treviglio e linea S11(Chiasso-Como-Milano-Rho), fermata Rho-Fiera. Nella tratta urbana è possibile prendere il Passante nelle seguenti stazioni: Certosa, Villapizzone, Lancetti, Porta Garibaldi Passante, Repubblica, Porta Venezia, Dateo e Porta Vittoria.

AEROPORTI

Da Milano Linate con Linate Shuttle. Bus n. 73 per Milano Duomo M1 M3 (capolinea in prossimità della zona Arrivi) + M1 Linea rossa, direzione/fermata Rho-FieraMilano.

Da Milano Malpensa con Malpensa Shuttle; Malpensa Bus Express. Malpensa Express Da Terminal 1 partenze per stazione Milano Cadorna (capolinea) dalle 5.26 alle 00.26 ogni 30′ e tempo di percorrenza 37′ + M1 Linea rossa direzione/fermata Rho-fieramilano. Da Terminal 1 partenze per Milano Centrale (capolinea) dalle 5.25 alle 23.25 ogni 30′, fermata Milano Porta Garibaldi + Passante ferroviario linea S5 direzione Varese, S6 direzione Novara o S11 direzione Rho, fermata Rho-Fiera.

Da Orio al Serio con Airport Bus Express – Autostradale.

TAXI

In alternativa, è possibile utilizzare i taxi autorizzati a operare sugli aeroporti di Linate e Malpensa per raggiungere il Salone del Mobile. I taxi applicano tariffe predeterminate, che comprendono tutti i costi come il pedaggio autostradale, il supplemento notturno o festivo e il tempo di viaggio. Ci sono tre aree di imbarco e sbarco a Fiera Milano Rho: Porta Est, Porta Sud e Porta Ovest. È possibile prenotare un taxi chiamando uno dei seguenti numeri telefonici: 02.8585, 02.6969, 02.4040, 02.4000, 02.5353.

AUTOMOBILE

Per chi si sposta in automobile, è possibile raggiungere il polo fieristico di MilanoRho dalle seguenti autostrade:

A7 Genova, A1 Bologna e A4 Torino in direzione Milano: seguire la Tangenziale Ovest in direzione Nord e uscire a Fieramilano; A4 Venezia in direzione Milano: uscire a Pero-Fieramilano.

A8 Varese e A9 Como in direzione Milano: dalla barriera di Milano Nord continuare in direzione A4 Venezia e uscire a Fieramilano.

Da Milano: prendere l’autostrada A8 Varese in direzione Varese-Como e uscire a Fieramilano.

Da Milano: prendere l’autostrada A4 in direzione Torino e uscire a Pero-Fieramilano.

Il quartiere Fiera Milano Rho è attorniato da una serie di parcheggi, sia a raso sia multipiano, soprattutto nei pressi di Porta Ovest. L’accesso ad alcuni di essi è possibile anche con Telepass. Tutti sono dotati di stalli riservati ai disabili. Per questi ultimi all’entrata di ogni parcheggio è necessario ritirare il ticket e annullarlo, per avere la sosta gratuita, agli appositi desk FierAccessibile, situati alle reception del padiglione 1/3, degli uffici di Fiera Milano, dell’ufficio Apcoa (gestore dei parcheggi) al parcheggio PM1-II piano.

Quest’anno per i visitatori ci saranno diverse novità nell’orientamento tra i padiglioni, perché c’è stata un’importante riorganizzazione degli spazi espositivi. Il cambiamento più grande, rispetto al tradizionale formato, è l’organizzazione del layout espositivo tutto su un unico livello. Una soluzione che semplifica l’esperienza di visita e aiuta il pubblico a scoprire il più possibile: gli espositori dei padiglioni superiori 8-12 e 16-20 sono così ricollocati negli spazi al piano terra, per rendere più fluido il percorso.