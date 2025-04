Fuorisalone, code anche l’ultimo giorno (specialmente in centro). Quali sono state le installazioni più gettonate

Milano, 13 aprile 2025 – Chiude oggi Milano il Fuorisalone, che si svolge fuori appunto dal Salone del Mobile. La manifestazione anche quest’anno ha inondato la città con oltre mille eventi e installazioni (agevolata anche dal meteo pienamente primaverile di questa settimana). Alcune installazioni hanno registratp qualche flessione nei visitatori altre aumenti, come la storica location dell'Università Statale, cuore della mostra-evento di Interni Cre-Action, che si è svolta anche all'orto botanico di Brera e alla Audi House of Progress al Portrait di corso Venezia e in tre altri spazi. Presso l’ateneo milanese - nonostante le proteste che ha portato a cancellare alcuni eventi organizzati da Amazon nel cortile - i visitatori fino ad oggi sono stati 250 mila, diecimila più dello scorso anno. All'orto botanico, dove è allestita fra l'altro l'installazione politica contro la guerra di Philip Starck 'War Flags' i visitatori, come nel 2024, sono stati oltre cinquantamila mentre alla casa Audi 150mila, anche in questo caso diecimila più dello scorso anno.

Come di consueto la mostra di Interni resterà visibile più a lungo de resto del Fuorisalone, fino al 17 aprile, e nel giorno di chiusura i visitatori riceveranno in dono i fiori dell'installazione The Gift, al centro del Cortile d'Onore (1.400 piantine). In generale sono state le installazioni in centro a creare le code maggiori, molte meno in zona Tortona, accanto ai Navigli. Tutto esaurito a Varedo, in provincia di Monza, dove Alcova ha occupato quattro location fra cui Villa Borsani, dove le visite però erano a prenotazione obbligatoria con biglietto d'ingresso a 25 euro e quindi senza code.

I Fuorisalone Awards: chi sono i vincitori

E come ormai da quattro anni sono stati anche assegnati i Fuorisalone Awards. A vincere come migliore installazione è stato lo stilista parigino Marc-Antoine Barrois, che presentava il suo profumo Aldebaran in una installazione immersiva curata da Antoine Bouillot alla Sala dei Tessuti di via San Gregorio. La menzione sostenibilità è andata a Muji Muji 5.5 al giardino Pippa Bacca di Brera, quella per la Tecnologia a Google presents Making the Invisible Visible al Garage 21 di via Archimede, quella della Comunicazione a Kia Opposites United: Eclipse of Perceptions che al museo della Permanente ha realizzato una sorta di festival. L'appuntamento è per il 2026, quando il Fuorisalone si svolgerà dal 20 al 26 aprile.