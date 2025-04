Fuori Salone 2025, il segreti del buon sonno diventano un’installazione: un viaggio immersivo dentro materiali e tecnologie

Milano – Per il Fuori Salone 2025, nello spazio Opificio 31 di Tortona Rocks (via Tortona 31), in mostra fino al 14 aprile l’ultima innovazione in casa Buoninfante, azienda leader nella produzione di materassi. Si tratta di un brevetto della linea X-Bio dedicato al recupero delle energie e al corretto riposo svelata nell’installazione X-ReM, un percorso interattivo che porta il pubblico a vivere e comprendere il tessuto a triplo strato di X-Bio, ossia come la tecnologia dei materiali, pari a quelli utilizzati nello sport professionale, contribuisca a creare le condizioni per un buon sonno.

La presentazione dell'installazione X-ReM, firmata da Buoninfante, allo spazio Opificio 31 di Tortona Rocks

Lo spazio X-ReM accoglie il visitatore introducendo il tema del movimento connesso al buon riposo. Dopo aver percorso uno spazio in cui vengono individuati i momenti della giornata in cui consumiamo più energia, un tunnel di videowall permette al visitatore di entrare nelle trame della materia del materasso per conoscere dall’interno il suo funzionamento a contatto con il corpo umano. In particolare si possono visualizzare i “power channel” il sistema brevettato di speciali “microcondutture” che fanno scorrere il sudore lungo la superficie facilitandone l’evaporazione ed evitando che l’umidità penetri all’interno del materasso. Questo contribuisce a raffreddare le diverse zone del corpo velocizzando così il processo di termoregolazione, che richiede al fisico un minore dispendio di energia a favore di un più rapido recupero. Nelle ultime stanze c’è invece la possibilità di toccare e provare la consistenza, la comodità e ammirare anche il design del prodotto.

Luigi Ferini Strambi, direttore del Centro del sonno dell'Università Vita Salute San Raffaele

Il concetto chiave dell’installazione ruota attorno alla termoregolazione perché come confermano studi scientifici (come la ricerca pubblicata sulla rivista "Nature Reviews Neuroscience" del 2019) più si riescono a stabilire condizioni di “omogeneità” durante la notte - temperatura corporea in primis - tanto più si facilita un buon sonno.

A parlare delle pratiche del buon sonno, all’interno dello spazio X-ReM, il professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del sonno dell’IRCCS dell’Ospedale San Raffele, intervenuto in occasione di un talk che si è tenuto il 10 aprile. “Dormire bene è importante perché abbassa la pressione, perché fa mangiare meno e potenzia il sistema immunitario. Un altro aspetto importante è che il cervello grazie a un sistema di pulizia che si chiama sistema glinfatico viene ‘pulito’ da tutte le cattive scorie come la betamiloide, una proteina cattiva che può determinare l’Alzehimer. In sostanza, se dormiamo bene il sistema glinfatico funziona altrettanto bene: pulisce il cervello e siamo tutti più protetti. Inoltre, è fondamentale anche la posizione corporea per il funzionamento del sistema glinfatico: quindi sì a dormire tanto, dormire con sonno profondo, ma anche dormire non in posizione supina, ma sul fianco, perché quando dormiamo sul fianco il sistema glinfatico funziona molto meglio”.

“X-Bio con il suo tessuto a triplo strato – spiega Enzo Buoninfante, Ad del Gruppo - è un sistema brevettato, basato su un’avanzata tecnologia di termoregolazione progettato per mantenere una temperatura stabile tutta la notte sia d’estate sia d’inverno e aiuta a ridurre le interruzioni del sonno e a favorire i processi di recupero fisico e mentale”.

A curare l’intrattenimeto del Fuori Salone del Gruppo Buoninfante, DaejayFox Radio, che fino al 13 aprile, all’interno della “Buoninfante Lounge”, realizza interviste in diretta a ospiti ed esperti in visita all’esposizione X-Rem. Tra gli sportivi della settimana, Giacobbe Fragomeni, ex campione dei pesi massimi leggeri particolarmente attento al recupero e al riposo corretto; Francesco Cardamone, presidente della Sedriano Calcio che ogni anno organizza un esclusivo torneo internazionale di squadre giovanili, che coinvolge squadre come il Paris Saint Germain e PSV Eindhoven; Ottone Alessandro Bonetti giovane promessa del rugby, ora nella nazionale della Repubblica Ceca e Davide De Podestà, campione del mondo Playtomic Padel.

Altro importante appuntamento a chiusura del parterre ospiti di questa edizione del Fuori Salone, venerdì 11 aprile alle 11, con il presidente dell’Associazione Nutrizionisti AINC Antonio Galatà che interverrà sull’importanza di una corretta alimentazione legata alle funzioni del sonno. In linea con le linee guida della dieta indicata da Galatà sarà dedicato un aperitivo aperto al pubblico alle 19 in collaborazione con Terre di Irpinia.