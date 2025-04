Il Belvedere e l’Oasi in piazza Città di Lombardia. Regione protagonista nella settimana del bello

"Ammirare lo scenario della Design Week dal punto più alto di Milano. Un’opportunità unica e irripetibile che Regione Lombardia è in grado di offrire con il Belvedere del 39° piano". Così il presidente Attilio Fontana ha inaugurato l’Oasi Life Experience, lo spazio espositivo di Palazzo Lombardia che, fino a domenica 13 aprile, animerà la piazza della Regione con installazioni e appuntamenti dedicati al design e all’artigianato Made in Italy. Eccezionalmente, poi, durante la settimana, aperture gratuite del Belvedere per apprezzare dall’alto le opportunità offerte dal Fuori Salone. Al taglio del nastro presenti anche l’assessore regionale al Design e Turismo, Barbara Mazzali, e l’assessore alla Cultura Francesca Caruso. Mazzali ha voluto evidenziare "l’impegno e l’attenzione che Regione pone verso chi, con professionalità e dedizione, opera in questo settore". Oasi Life Experience include conferenze su ecologia, design ed economia. In programma la partecipazione di docenti del Politecnico, dello IULM, professionisti del settore e del Museo delle Scienze di Trento. Previsto anche l’Aperitivo del Design, con momenti di incontri tra professionisti e appassionati. Inaugurata anche la speciale Area Kids, dedicata ai più piccoli, con un occhio alla sostenibilità. Si tratta, infatti, di un’installazione interattiva realizzata con materiali di riciclo in piazzetta Galvani. Allo Spazio IsolaSET la mostra “Arte e design“, con opere di Depero, Munari, Balla, Gilardi, Mari e Morandini e gli oggetti di Castiglioni, Sottsass, Pesce.