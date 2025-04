Tod’s celebra “le mani italiane”. Da Bianca Balti a Stefano Accorsi, tanti vip all’evento dedicato agli artigiani

Milano, 8 aprile 2025 – “Tanta gente, begli eventi, mi pare – da quello che vedo – che questo Salone del Mobile sia molto ben riuscito", commenta il patron di Tod’s Diego della Valle. E l’ombra dei dazi? “È una situazione molto preoccupante, speriamo si trovi una soluzione – e in fretta – perché il rischio è che si blocchi buona parte dell’economia globale. Soprattutto non si deve creare un’incertezza nel mondo dei consumatori perché tutto questo poi penalizza le piccole aziende. Gli artigiani possono avere problemi enormi, e quando un’azienda artigianale ha problemi enormi e chiude, l’abbiamo persa per sempre”.

Un momento dell'evento Tod's Italian Hands (Ansa/Canella)

Queste le parole di Della Valle in occasione dell’incontro che nel negozio della maison in via Montenapoleone a Milano vuole celebrare proprio il saper fare italiano e l’iconico “gommino”. Le mani silenziose dei “produttori di cose” sono infatti protagonisti nel volume “Italian Hands, artisanal stories from Italy”, che fa bella mostra di sé sulle superfici dello store e raccoglie “i volti di coloro che con il loro sapere hanno fatto dell’artigianato una forma d’arte che va oltre la produzione di oggetti: ogni pezzo è un'espressione di creatività, di cura e di qualità che trasforma l’ordinario in qualcosa di straordinario”, scrive l’imprenditore nella sua prefazione.

Diego della Valle all'evento Tod's Italian Hands (Ansa/Davide Canella)

Storie non solo italiane, ma che sull’ Italia ripongono sguardo e desiderio. Tra queste, quelle di Andrea Zucchi, Soledad Twombly, Lola Montes Schnabel. Persone che custodiscono "l’anima dei territori”, perché, come scrive l’attrice malese Michelle Yeoh nella sua introduzione “l’Italia è un luogo dove la bellezza spesso nasce dal lavoro delle mani. La vera forza non sta solo nell’abilità manuale, ma è nel cuore di chi crea, nella cura di ogni singolo gesto, nel tempo che ogni artigiano dedica al proprio lavoro”.

Elena Santarelli e Bernardo Corradi (Ansa/Canella)

Un volume che nasce anche "con l’idea di raccontare la qualità delle cose per spronare i giovani, far capire loro che pensare di diventare artigiani non è affatto riduttivo”, aggiunge Della Valle.

Martina Colombari e Billy Costacurta all'evento Tod's Italian Hands (Ansa/Canella)

D’altronde “l’artigianalità è una gran bella cosa che esiste da secoli e vuole continuare a esistere, ecco perché dobbiamo tutelare le piccole aziende che soffrono», conclude. Tra i presenti all’evento, la top model Bianca Balti, Filippa Lagerback, Stefano Accorsi e la moglie Bianca Vitali, Martina Colombari.