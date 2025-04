Sostituzione veicoli inquinanti: arrivano i fondi della Regione Lombardia. Come averli

Milano, 4 aprile 2025 – Dovete cambiare l’auto o qualche altro mezzo di trasporto, perché a rischio stop in caso di provvedimenti di limitazione della circolazione anti-inquinamento? Regione Lombardia ha appena reso pubblico il bando “Rinnovo parco veicolare 2025”, con contributi a disposizione per l’acquisto di nuovi veicoli.

Gli obiettivi

L’iniziativa si propone di sostituire i veicoli più inquinanti, ridurre il numero di auto in circolazione e agevolare i cittadini nell’adottare nuove forme di mobilità sostenibile in Lombardia.

La sostituzione dei veicoli più inquinanti deve avvenire con auto a zero o, al massimo, bassissime emissioni o con motoveicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica o con e-cargo bike.

I mezzi da sostituire

I veicoli inquinanti da sostituire e per i quali è prevista la radiazione sono le autovetture (categoria M1) a benzina/metano/GPL fino ad Euro 2 incluso o diesel fino ad Euro 5 incluso, oppure i motoveicoli (categoria L) fino a Euro 2 incluso.

Il regolamento

Possono accedere al bando le persone fisiche residenti in Lombardia. Le domande devono essere presentate online sulla piattaforma informatica Bandi e Servizi. Ieri, giovedì 3 aprile, è stato il primo giorno. C’è tempo fino alle 12 di venerdì 31 ottobre 2025, salvo esaurimento anticipato delle risorse.

I finanziamenti

L'immagine di lancio del bando per la sostituzione del parco veicolare 2025

Il bando è strutturato su tre linee di finanziamento. La linea A (Autovetture) incentiva la sostituzione di veicoli inquinanti con autovetture a zero o bassissime emissioni di nuova immatricolazione o immatricolate dopo il 1° gennaio 2024, intestate a una casa costruttrice di veicoli o ad un venditore/concessionario. Sono a disposizione singoli incentivi da 1.500 e 3.500 euro. Il plafond per questa linea è di 20.738.052,45 euro.

La linea B (Motoveicoli e E-Cargo bike) incentiva l’acquisto di motoveicoli o ciclomotori esclusivamente ad alimentazione elettrica (categoria L) di nuova immatricolazione oppure e-cargo bike, velocipedi per il trasporto di merci e persone a pedalata assistita. Sono a disposizione singoli contributi da 2.000 a 4.000 euro per ciclomotore o motociclo elettrico, da 2.500 a 1.500 euro per le e-bike). Il plafond complessivo per questa linea è 2.000.000 euro.

La linea C (demolizione) incentiva la demolizione di un’autovettura appartenente alla classe emissiva benzina/metano/GPL fino a Euro 1 incluso o diesel fino ad Euro 4 incluso. La dotazione finanziaria per questa linea è 500.000 euro. I singoli contributi ammontano a 500 euro.

Per la Linea A le richieste di contributo devono essere presentate per mezzo dei venditori/concessionari abilitati da Regione Lombardia come fornitori del servizio di vendita di veicoli a basso impatto ambientale. L’elenco dei venditori e concessionari abilitati è consultabile su Bandi e Servizi nelle pagine relative al bando. Per le Linee B e C le persone fisiche beneficiarie richiedono direttamente il contributo a Regione Lombardia.