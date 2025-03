Dote Sport Regione Lombardia 2024-2025: come fare domanda per il contributo da 100 euro

Milano, 19 marzo 2025 – Cento euro a disposizione per sostenere le spese destinate all’attività sportiva dei figli. È stato approvato in Regione Lombardia il bando Dote Sport 2024, relativo all’anno sportivo 2024/2025.

Sarà possibile presentare domanda fino alle ore 16 del 16 aprile 2025, esclusivamente online sulla piattaforma Bandi e Servizi di Regione Lombardia. Il servizio è già attivo.

La dotazione finanziaria complessiva è di 2 milioni di euro e il 10% delle risorse è destinato alle famiglie aventi minori con disabilità. Il bando sostiene le spese per l’iscrizione dei figli tra i 6 e i 17 anni a corsi sportivi sul territorio lombardo di almeno sei mesi, nella stagione sportiva 2024/2025. Ciascuna dote vale 100 euro. Ogni richiedente può presentare una sola domanda indicando il figlio o i figli per i quali è richiesta la dote.

I nuclei familiari con uno o due minori (nati dopo il 1° gennaio 2008) possono richiedere una sola dote. I nuclei familiari con almeno 3 minori (nati dopo il 1° gennaio 2008) possono richiedere fino a 2 doti.

I nuclei familiari con uno o più minori con disabilità (nati dopo il 1° gennaio 2008) possono richiedere una dote per ciascun figlio di età compresa tra 6 e 17 anni.

Per accedere, le famiglie dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: residenza continuativa di 5 anni in Lombardia di almeno uno dei genitori/tutore/genitore affidatario, valore ISEE ordinario o minorenni, richiesto dal 1° gennaio 2025, non superiore a 20.000 euro (30.000 euro se nel nucleo familiare è presente un minore con disabilità); figli minori nati tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2019.

Sono ammissibili al contributo solo i corsi tenuti da associazioni o società sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale della Attività sportive dilettantistiche (sono esclusi i centri di riabilitazione e le palestre private); oppure società in house di enti locali lombardi che gestiscono impianti sportivi.

Possono essere oggetto del contributo solo i corsi ammissibili tenuti nell’anno sportivo 2024/2025 sul territorio lombardo con costo compreso tra 100 e 600 euro, della durata continuativa di almeno sei mesi.

Per aderire, basterà compilare la domanda e caricare la ricevuta di pagamento del corso sportivo, contenente tutti gli elementi richiesti dal bando, consultabile qui.