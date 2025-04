Dote scuola, via alle domande da martedì 8 aprile: chi ne ha diritto e cosa si può acquistare

Milano – A partire da martedì 8 aprile 2025 sarà possibile presentare domanda di Dote Scuola-componente Materiale Didattico, anno scolastico e formativo 2025/2026, e Borse di Studio statali per l'anno scolastico 2024/2025, la misura con cui Regione Lombardia sostiene gli studenti di famiglie con Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Si tratta di una delle quattro componenti del Sistema regionale Dote Scuola, le altre sono: 'Merito', per premiare gli studenti che hanno raggiunto risultati di eccellenza; 'Buono Scuola' per sostenere la parità scolastica; 'Sostegno disabili', per coprire parzialmente i costi i costi del personale insegnante impegnato in attività didattica di sostegno agli alunni con disabilità.

Il commento

"La dote Scuola - sottolineano il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi - rappresenta un nostro fiore all'occhiello e un apprezzato e concreto aiuto per le famiglie. Regione Lombardia mette a disposizione importanti risorse non solo per promuovere il più possibile la libertà di scelta del percorso scolastico e la parità di accesso alle opportunità formative ma anche per aiutare concretamente le famiglie e gli studenti nella quotidianità, con un sostegno pratico per l'acquisto di libri di testo e materiale didattico".

I beneficiari

Beneficiari di Dote Scuola-componente Materiale Didattico sono gli studenti delle Scuole secondarie di primo e secondo grado dell'Istruzione e dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di competenza esclusiva regionale, residenti in Lombardia, che non hanno compiuto i 21 anni d'età. Sono acquistabili libri di testo, dizionari ma anche computer, tablet, lettori di libri digitali, stampanti, strumenti per il disegno tecnico e artistico, strumenti musicali richiesti dalle scuole per attività didattica e biglietti per mostre, musei e teatri.