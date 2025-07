Assistenza per il 730 precompilato? Uffici dell’Agenzia delle Entrate aperti oltre l’orario: dove e quando

Milano, 7 luglio 2025 – Sprint per riuscire a consegnare prima delle ferie estive la documentazione del 730, necessaria a ottenere i rimborsi per le detrazioni fiscali. L’Agenzia delle Entrate ha organizzato una giornata di assistenza straordinaria per i cittadini intenzionati a non “sprecare” questa opportunità. Domani, martedì 8 luglio, 39 uffici territoriali in Lombardia saranno aperti per gli appuntamenti anche al pomeriggio, oltre il normale orario mattutino.

Agenzia delle Entrate (Archivio)

I consulenti allo sportello saranno a disposizione di chi abbia bisogno di supporto per consultare, eventualmente integrare e inviare la dichiarazione dei redditi precompilata. Il servizio è disponibile su appuntamento: basta collegarsi alla pagina di prenotazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate, selezionare la voce “dichiarazione precompilata” e scegliere l’orario preferito.

L’iniziativa, si legge nella nota diffusa per presentare l’iniziativa, è rivolta ai contribuenti non professionali, con l’obiettivo di offrire un servizio sempre più accessibile e personalizzato.

Modello 730: un appuntamento da non mancare nell'anno fiscale degli italiani (Archivio)

Questi, divisi per provincia, gli uffici che rimarranno aperti oltre l’orario tradizionale:

Bergamo

Bergamo 1 dalle 14 alle 17

Bergamo 2 dalle 14 alle 17

Clusone dalle 14 alle 17

Ponte San Pietro dalle 14 alle 17

Treviglio dalle 14 alle 17

Brescia

Brescia dalle 14 alle 16

Chiari dalle 14 alle 16

Montichiari dalle 14 alle 16

Salò dalle 14 alle 16

Como

Cantù dalle 14 alle 16

Como dalle 14 alle 16

Erba dalle 14 alle 15

Cremona

Casalmaggiore dalle 15 alle 17

Crema dalle 15 alle 17

Cremona dalle 15 alle 17

Lecco

Lecco dalle 15 alle 17

Merate dalle 15 alle 16

Lodi

Lodi dalle 15 alle 17

Mantova

Mantova dalle 15 alle 17

Milano

Milano 1 dalle 15.30 alle 17.30

Milano 4 dalle 15.30 alle 17.30

Milano 5 dalle 15.30 alle 17.30

Cinisello Balsamo dalle 14 alle 15

Legnano dalle 15.45 alle 18

Milano 2 dalle 15.30 alle 17.30

Milano 3 dalle 15.30 alle 17.30

Milano 6 dalle 15.30 alle 17.30

Rho dalle 14 alle 15

Monza e Brianza

Desio dalle 15.45 alle 18.30

Monza dalle 15.45 alle 18.30

Vimercate dalle 15.45 alle 18.30

Pavia

Pavia dalle 15.30 alle 18

Stradella dalle 15 alle 17

Vigevano dalle 16 alle 18

Voghera dalle 16 alle 18

Sondrio

Sondrio dalle 15 alle 17

Varese

Busto Arsizio dalle 15.30 alle 18

Gallarate dalle 15.30 alle 16.30

Varese dalle 16 alle 18