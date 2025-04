Tommy Cash serve caffè macchiati in un locale di piazza Morbegno a Milano: “Amo l’Italia, all’Eurovision rappresenterò anche il Belpaese”

Milano, 30 aprile 2025 – Tommy Cash, l'enfant terrible dell'Estonia in gara all'Eurovision 2025, sbarca a Milano armato di tazzine, dépliant e tanta voglia di scherzare. Oggi pomeriggio, nel cuore di NoLo, l'artista ha servito espresso e provocazione direttamente da un'edicola trasformata in caffetteria pop-up per l'occasione. E così dalle 16, piazza Morbegno è diventata “Espresso Macchiato Day”, un tributo vivente – e fumante – al brano surreale con il quale il performer si prepara a travolgere Basilea.

"Espresso macchiato por favore" è destinato a diventare un tormentone dell'estate 2025

"Italiani, bevete caffè!"

"Il mio messaggio per i fan italiani? Bevete caffè tutti i giorni e siate voi stessi, fate quello che volete – ha detto parlando con i giornalisti Tommy Cash, che domani si esibirà a Taranto per il concerto del Primo Maggio –. Sono molto contento, c'è un grande pubblico e ci saranno anche le mie nonne, sarà fantastico. Quanto a Lucio Corsi e Gabry Ponte, che gareggeranno a Basilea, ''li amo, ho già parlato con Gabry ma non ancora con Lucio – ha sottolineato – non vedo l'ora di conoscerlo, sembra un ragazzo molto figo, con i capelli lunghi come me, un aspetto che abbiamo in comune. Non vedo l'ora di vederlo tra qualche settimana''.

Lucio Corsi e Gabry Ponte: due protagonisti a Sanremo e all'Eurovision

L’amore per l’Italia

L'edicola, trasformata in una sorta di “banchetto elettorale" con le scritte "Vota Tommy Cash - Espresso Macchiato'' e ''Bevi un espresso macchiato con Tommy Cash'' ha radunato una folla di curiosi, tra fan e passanti, che hanno immortalato l'iniziativa, senza dubbio uno degli eventi più surreali e divertenti del pre-Eurovision italiano. Cash è arrivato dopo le 17 in abito blu, cravatta bordeaux e occhiali da sole ed è stato subito circondato dai fan mentre le note di "Espresso Macchiato” hanno risuonato in loop dalle casse per ore. Dopo aver servito il caffè ha scattato dei selfie con i fan e firmato autografi. Un modo per ribadire il suo amore per l’Italia dopo le accese polemiche scatenate dal brano, proprio nel Belpaese, per il suo uso giocoso, e secondo alcuni offensivo, di stereotipi legati alla cultura italiana.

Grazie a un espresso macchiato Tommy Cash è diventato famoso anche in Italia

Sul filo dell’ironia

"Spero di ricevere voti dall'Italia, perché sono in concorso per il mio Paese, l'Estonia – ha osservato l'artista – ma parlo anche dell'Italia nel brano. È come se fossi in concorso per due Paesi''. Dal canto suo, Tommy Cash ha sempre rivendicato il brano come un omaggio ironico e affettuoso all'Italia, nato per provocare, non per offendere. Portando la sua performance fuori dal palco e tra la gente, mescolando arte, spettacolo e aroma di caffè, ha colpito nel segno nel modo più teatrale e ironico possibile.