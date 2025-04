I Patagarri, da X Factor al Concertone del Primo Maggio a Roma. E ritrovano Achille Lauro

Milano, 29 aprile 2025 – Dalla finale di X Factor 2024 al Concertone del Primo Maggio a Roma, Ci saranno anche i Patagarri al tradizionale maxi evento di piazza San Giovanni in Laterano, nella Capitale dove nel giorno della Festa dei Lavoratori oltre 50 artisti si avvicenderanno sul palco (a partire dalle 13.30) per restituire uno spaccato della nuova scena musicale d’autore italiana in oltre dieci ore di musica live, no stop. Tra loro, come detto, la jazz band milanese, lanciata dall’ultima stagione del talent show in onda su Sky.

Sul palco di Roma

"Tradizione che si fonde con l’innovazione, ritmi ancestrali che risuonano moderni: I Patagarri arrivano sul palco del Primo Maggio Roma con musica vibrante, che racconta storie e emozioni senza tempo, e che invita a ballare, riflettere, vivere” si legge nell’annuncio rilanciato dal profilo social della gruppo. Il Concertone sarà come sempre a libero accesso e sarà trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 e in onda su RaiPlay e Rai Italia. A fare gli onori di casa Noemi, Ermal Meta e Bigmama (con la partecipazione di Vincenzo Schettini, il professore star dei social). “Ci vediamo al concerto del Primo Maggio” scrivono i sei artisti su Instagram.

I Patagarri a X Factor © Virginia Bettoja

Il nuovo singolo

Un periodo da incorniciare per la band meneghina, che ha iniziato dai mercati rionali della città per conquistare, data dopo data, i palchi di tutto il Paese. Fino alla convocazione a una delle manifestazioni musiciali più attese e partecipate dell’anno. I Patagarri (il cui nome è un omaggio al trio Aldo, Giovanni e Giacomo) sono reduci dal successo delle date triplicate all’Hacienda di Roma e all’Alcatraz di Milano. Pochi giorni fa, il 25 aprile, il gruppo ha fatto uscire il nuovo singolo, “Sole zingaro” (OTR Live/Warner Music Italy). Dopo “Sogni”, un nuovo tassello che anticipa l’album di debutto in uscita a maggio: un brano, prodotto da Tasso e Andrea Biviano, che riflette l’anima errante e indipendente della band, capace di raccontare mondi ai margini con energia, ironia e autenticità.

da sin: i conduttori del Concertone, Ermal Meta, Noemi, BigMama e Vincenzo Schettini, durante la conferenza stampa di presentazione del Concerto del Primo Maggio, Roma 28 aprile 2025. ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Sul palco (in ordine alfabetico)

Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro. Opening: Cyrus, Cosmonauti Borghesi, Joao Ratini, SOS – Save Our Souls, Vincenzo Capua e i 3 vincitori del contest 1MNEXT Cordio, Dinìche e Fellow