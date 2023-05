The Ferragnez 2, la première all’Arco della Pace aperta proprio a tutti (e gratis)

Milano, 16 marzo 2023 – Non ci saranno spazi vip per amici e partner di lavoro, alla première della seconda stagione di The Ferragnez (che sarà trasmessa su Amazon Prime dal 18 maggio), in programma domani 17 maggio dalle 19 all'Arco della Pace di Milano. A precisarlo è la stessa Chiara Ferragni via Instagram: “Mi preme spiegare che quest’anno abbiamo deciso di dedicare questa serata alla città di Milano e a incontrare le persone che ogni giorno ci seguono. Per questo motivo abbiamo riservato solo una piccola zona per la nostra famiglia, per lasciare più spazio possibile a chi vorrà partecipare a questa festa aperta a tutti”.

E dunque l’appuntamento è per domani a partire dalle 19 all’Arco della Pace. È facile immaginare che, meteo permettendo, l’area verrà presa d’assalto dai fan della coppia più social d’Italia, che per l’occasione risponderà live alle domande sulla serie inviate dai loro fan alla sezione commenti del profilo Instagram di Amazon Prime Video. "Amazon Prime Video sta lavorando con un enorme sforzo di organizzazione e logistica per farci stare insieme in massima sicurezza”, ha precisato Ferragni sempre sui social.

Dopo la première di domani sera, la seconda stagione della serie che racconta la quotidianità dei quattro di Citylife sarà messa in onda in diversi momenti: dopodomani giovedì 18 maggio usciranno i primi quattro episodi, poi il 25 maggio verranno rilasciati gli ultimi tre. E dopo l’estate un episodio speciale tutto dedicato al Festival di Sanremo.

Come si fa a guardarla? Bisogna essere abbonati a Amazon Prime, l’abbonamento include anche la sezione Video.

“Sarà un rollercoaster di emozioni” dicono Fedez e Chiara. E c’è da crederci, visto che le telecamere di Amazon hanno documentato tutto ma proprio tutto quello che è successo alla coppia nell’ultimo anno, inclusa anche la terribile diagnosi di tumore per il rapper, l’intervento chirurgico e le cure. Ci saranno poi le sedute dallo psicologo, già viste nella prima stagione, e tutto il “circo” della partecipazione dei due al Festival di Sanremo, e probabilmente anche la crisi – vera o presunta – che è seguita alla kermesse sanremese.