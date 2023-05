The Ferragnez 2, prima all’Arco della Pace con Fedez e Chiara: quando e come partecipare

Archiviato il compleanno da sogno festeggiato al Grand Hotel Tremezzo, l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si concentra sulla nuova sfida professionale, la seconda stagione dei Ferragnez la serie Tv trasmessa da Amazon Prime. Giovedì 18 maggio usciranno i primi quattro episodi della nuova serie, poi il 25 maggio verranno rilasciati gli ultimi tre.

E’ arrivato il momento che aspettavamo da tantissimo. Il 18 maggio esce la seconda stagione di TheFerragnezLaSerie e dopo l’estate ci sarà un episodio speciale dedicato al Festival di Sanremo, sarà un rollecoaster di emozioni

Ha scritto l’influencer su Instagram prima di annunciare con una story il desiderio di condividere la prima assieme ai fan, mercoledì 17 maggio dalle 19.30 all'Arco della Pace di Milano. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti. Per l’occasione Fedez e Chiara Ferragni risponderanno live alle domande sulla serie inviate dai loro fan alla sezione commenti del profilo Instagram di Amazon Prime Video.

"Abbiamo deciso di fare una première diversa dal solito - ha annunciato Chiara Ferragni in una story - Non solo con la nostra famiglia ma anche con voi, i nostri fan e i nostri followers, che siete un po' la nostra famiglia allargata. Sarà un'occasione bellissima per stare insieme, conoscerci e vedere parte della seconda stagione".

Nella nuova serie verranno svelati i difficili momenti passati dalla coppia nella prima parte del 2022 quando a Fedez è stato diagnosticato un tumore al pancreas, una pericolosa malattia che può portare alla morte. La coppia racconterà anche nuove sfide da affrontare e nuovi traguardi raggiunti, ma anche il loro rapporto come giovane coppia e come genitori nelle sessioni dallo psicoterapeuta. Dopo l'estate, ci sarà anche l'atteso episodio speciale su Sanremo, che segue l’influencer nella sua avventura come co-conduttrice alla 73esima edizione della kermesse.