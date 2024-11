Prima della Scala 2024, Meyer: “Forza del destino lascerà il segno. I privati? Ci aiutano più del pubblico”

Milano – Applausi per il sovrintendente della Scala Dominque Meyer, durante la presentazione della Forza del destino che andrà in scena il prossimo 7 dicembre. “Sarà un momento forte e spero che lascerà una bella traccia nella storia del teatro". Un momento che però non dimenticherà il passato. La Prima infatti "sarà dedicata a Renata Tebaldi", mitico soprano che ha interpretato questo titolo. E fra gli ospiti ci saranno mostri sacri come José Carreras, Placido Domingo e Rania Kabaivanska.

Meyer è alla sua ultima Prima del Piermarini. “I privati ci danno più soldi del pubblico, ci appoggiano e quando siamo in difficoltà ci danno una mano. Tutti gli investimenti che abbiamo fatto negli ultimi alla Scala sono privati" ha detto ringraziando sponsor e donatori. "Sono delle risorse importanti senza le quali il Teatro alla Scala non potrebbe fare quello che fa. La Scala ha fatto 44 milioni di ricavi da privati l'anno scorso, non è scontato".

Poi "ringrazio il Comune che sta smontando l'impalcatura e tra poco potremo rivedere la facciata rinnovata riscoprendo colori spariti, molto bello l'azzurro che era sparito". Un'altra componente "che ci sostiene è il pubblico. Tutte le recite di dicembre sono esaurite. La Forza del destino, i concerti, lo Schiaccianoci, è tutto pieno. E' un bel risultato". Un ringraziamento anche al direttore musicale Riccardo Chailly "con cui ho lavorato bene in questi anni. E' stato un piacere e un onore mettere la mia energia al servizio degli spettacoli fatti con te", ha detto.