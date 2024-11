Teatro alla Scala, ‘Prima Diffusa’ de La Forza del destino di Giuseppe Verdi: tutti gli appuntamenti

Milano, 26 novembre 2024 – Il conto alla rovescia è partito e il 7 dicembre, giorno della Prima della Scala, si avvicina. Quest’anno, ad inaugurare la Stagione 2024/2025, sarà "La forza del destino" di Giuseppe Verdi, con la regia di Leo Muscato.

Ma dall’1 all'11 dicembre il Comune di Milano insieme a Edison porterà l’opera in tutta la città così da coinvolgere cittadini e turisti. "Prima Diffusa" accompagnerà così anche quest'anno Milano nella settimana che precede la Prima della Scala, con una serie di guide all'ascolto, concerti, performance, proiezioni, mostre e rassegne, conferenze e incontri gratuiti, coinvolgendo teatri, istituzioni, luoghi della cultura, spazi cittadini e sedi non convenzionali.

“Prima Diffusa rappresenta un momento importante per la nostra città, un'occasione in cui Milano rinnova il suo impegno per una cultura aperta e accessibile a tutti. Con la diffusione dell'opera 'La forza del destino' di Giuseppe Verdi in oltre 30 luoghi e spazi, dai teatri alle case di accoglienza, dagli ospedali agli istituti penitenziari, ribadiamo il valore inclusivo della cultura come strumento di coesione sociale - ha affermato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi - Questo progetto, frutto di una rete di collaborazioni preziose, è un esempio virtuoso di come Milano sappia coniugare eccellenza artistica e solidarietà, rendendo la magia della Prima della Scala un patrimonio condiviso da tutta la comunità”.

“Sin dalle origini della nostra storia, abbiamo portato innovazione e progresso in tutte le comunità in cui operiamo e la nostra partnership con il Teatro ne è un esempio. Infatti, negli ultimi anni abbiamo collaborato con la Fondazione per avviare il suo percorso di decarbonizzazione e di transizione ecologica. Oggi Edison è orgogliosa di essere non solo Fondatore Permanente del Teatro alla Scala, ma anche partner strategico per la sostenibilità e l'innovazione”, ha aggiunto Nicola Monti, Amministratore Delegato di Edison.

Cuore dell'iniziativa è, come sempre, il 7 dicembre, giorno in cui la Prima va in scena sul palcoscenico del Teatro alla Scala: grazie a ‘Prima Diffusa’, la diretta dell'evento sarà proiettata in oltre 30 luoghi di Milano.

Saranno circa 10.000 i posti disponibili nelle sedi di proiezione , confermando Prima Diffusa un grande progetto di inclusione culturale sul territorio e nei luoghi dove la cultura spesso fatica ad arrivare, come le case di accoglienza e le carceri. Confermato anche quest'anno il grande schermo all'Ottagono.

Le proiezioni del 7 dicembre, con inizio alle 18 in contemporanea con il Teatro alla Scala, sono rese possibili dalla collaborazione con Teatro alla Scala e Rai, che cura le riprese e la diffusione in diretta su Rai 1 e via satellite.

Tra i tanti luoghi dove sarà possibile assistere alla Prima, il Teatro della Casa di Reclusione Milano Opera, il Teatro Puntozero Beccaria presso l'Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria e la Casa Circondariale San Vittore; ma anche la Casa dell'Accoglienza 'Enzo Jannacci', la casa per minori non accompagnati Oklahoma, il Centro Pime, Medicinema presso l'Ospedale Niguarda e, ancora, l'Aeroporto di Malpensa, il MUDEC, WOW Spazio Fumetto, Mare Culturale Urbano, Cam Parea, Canottieri San Cristoforo e Villa Scheibler.

In alcune sedi le proiezioni saranno precedute alle 16.30 da una guida all'ascolto a cura dell'Accademia Teatro alla Scala: attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, musicologi e narratori specializzati aiuteranno il pubblico a conoscere e comprendere l'opera di Verdi.

Lunedì 2 dicembre, alle ore 18.30, l'Aula 38 di Scenografia dell'Accademia Di Brera ospiterà l'evento inaugurale di " Prima Diffusa 2024", con il musicologo Fabio Sartorelli che illustrerà trama e personaggi de ‘La forza del destino’ e, grazie all'interpretazione musicale affidata agli allievi dell'Accademia Teatro alla Scala, guiderà il pubblico alla comprensione del contesto storico, sociale e culturale del periodo in cui Verdi compose l'opera.

Tanti in programma gli incontri di approfondimento. Si comincia il 1° dicembre alle 17 all'Heracles Gymnasium con lo spettacolo di burattini ''Il Piccolo Verdi'', un viaggio nell'infanzia del Maestro accompagnato dalle note di un pianoforte.

Si prosegue fino al 7 dicembre con incontri all'Ottava Nota, al Magazzino Musica MaMu, allo Spazio Teatro No'hma Teresa Pomodoro, nell'Aula Magna dell'Istituto Zaccaria, e, a Binasco, al Mumac Museo della Macchina per Caffè del gruppo Cimbali.

Ultimo appuntamento l'11 dicembre all'Arci Biko per ''W V.E.R.D.I'', presentato da 19'40'', Ovvero tre opere di Giuseppe Verdi, quelle della trilogia popolare, in estrema sintesi per capire meglio di che cosa parlano e di come, più o meno, funzionano (a pagamento e con tessera Arci).

Tra le iniziative collaterali, da segnalare il recital verdiano a cura dell'Accademia della Scala al Magazzino Musica MaMu il 6 dicembre alle 19; gli spettacoli teatrali Sempre più Verdi con Rigoletto allo Spirit de Milan il 5 dicembre alle 19 e il 6 dicembre, sempre alle 190, alla Canottieri San Cristoforo con Otello; la rassegna cinematografica della Cineteca Milano Mic con un focus sul Destino, trattato nei decenni dai grandi registi internazionali.

Le mostre sono un altro atteso momento delle iniziative collaterali. Il 29 dicembre alle 17.30, e in esposizione fino al 5 gennaio, il WOW Spazio Fumetto inaugura 'Puccini 100 - vissi di nona arte. I grandi del fumetto italiano omaggiano Giacomo Puccini'; Il 3 dicembre dalle 18.30, presso il foyer di Sala Verdi del Conservatorio di Milano, viene inaugurata la mostra 'Potente, singolare e vastissimo... a me piace assai. La forza del destino tra le pagine della Biblioteca del Conservatorio che rimarrà aperta fino al 20 dicembre.