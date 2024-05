Concerto Metallica a Milano: la scaletta. Come raggiungere l’ippodromo La Maura

Il conto alla rovescia è terminato: questa sera, mercoledì 29 maggio 2024, oltre 70mila fans dei Metallica, un numero che spaventa qualcuno, si recheranno all'Ippodromo Snai La Maura per assistere al concerto dal vivo che apre gli I-Days Milano Coca-Cola. Per James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo sarà il più grande concerto in Italia anche per spazi, con l'iconica ‘snake pit’, la 'fossa dei serpentì’ ricavata al centro del palco per un piccolo numero di spettatori. Ad ‘aprire’ la serata, prima del concerto della band heavy metal più famosa del pianeta, il metalcore statunitense degli Ice Nine Kills e l'alternative metal dei Five Finger Death Punch.

Metallica, la scaletta del concerto

Il 24 e il 26 maggio 2024 i Metallica hanno aperto il loro tour europeo all’Olympiastadion di Monaco, in Germania. Ecco le due diverse scalette del concerto, nell’ordine, della prima e seconda serata. In entrambi i concerti ci sono, ovviamente, i brani iconici della band (come Enter Sandman, Nothing else matters, One, The unforgiven) tratti dall’album più venduto, The black album, del 1991, uscito 33 annni fa e che ha registrato oltre 35 milioni di copie vendute. La scaletta del concerto di Milano sarà adattata per la singola serata dell’unica data italiana del tour M72. I Metallica hanno previsto ‘varianti’ dedicate per ogni data del tour, per premiare i fedelissimi e mantenere viva l’attenzione alle esibizioni live della band.

Prima serata

“Creeping Death”

“Harvester Of Sorrow”

“Hit The Lights”

“Ride The Lightning”

“72 Seasons”

“If Darkness Had A Son”

“Welcome Home”

“Inamorata”

“The Call Of Ktulu”

“No Leaf Clover”

“Wherever I May Roam”

“Moth Into Flame”

“Fight Fire With Fire”

“Breadfan”

“One”

“Enter Sandman”

La scaletta della seconda serata:

"Whiplash" "For whom the bell tolls" "Of wolf and man" "The memory remains" "Lux Æterna" "Too far gone?" "Fate to black" "Shadows follow" "Orion" "Nothing else matters" "Sad but true"

"The day that never comes" "Hardwired" "Fuel" "Seek & destroy" "Master of puppets"

Ippodromo Snai La Maura: la mappa

Ippodromo Snai La Maura: la mappa stradale e dei mezzi pubblici

Le indicazioni per raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura, in via Lampugnano 95, a Milano.

In auto:

• Dall’autostrada A8 (Milano – Varese): uscita casello Milano, direzione Milano Centro/Viale Certosa, seguire per San Siro, poi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano;

• Autostrada A4 (Torino-Trieste): da Trieste, direzione Milano Centro, uscire Viale Certosa, e proseguire in direzione San Siro, quindi via Diomede, via Ippodromo, via Montale e via Lampugnano; da Torino, prima del casello di Milano proseguire verso Linate, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e quindi percorrere il tunnel di via Patroclo, infine via Montale e via Lampugnano;

• Autostrada A1 (Milano – Roma) superare la “barriera” di Melegnano, tangenziale ovest, uscire a Settimo Milanese/Via Novara e proseguire verso San Siro, tunnel di via Patroclo, poi via Montale e via Lampugnano.

Con Mezzi Pubblici:

• Linee metropolitane: la fermata più vicina è la Uruguay della linea M1 rossa; una volta in superficie, dirigersi verso Sud e percorrere via Adolfo Omodeo, all’incrocio con via Lampugnano girare a destra e si arriva all’ingresso dell’ippodromo. Il tratto a piedi è di circa 800 metri. La linea M1 ha stazioni di scambio con le tre altre linee metropolitane milanesi;

• Mezzi di superficie: la fermata più vicina è quella della linea 69 in via Ugo Betti, che dista poche centinaia di metri dall’ingresso de La Maura. La linea 69 ha capolinea in Piazza Firenze (coincidenza con tram 1, 12, 14 e 19, autobus 43, 48 e 57) e presso il parcheggio scambiatore di Molino Dorino (Metropolitana M1 rossa).

Le autorità hanno previsto un piano dedicato con orari speciali in occasione dei concerti in programma a La Maura. Ecco dunque in dettaglio il vademecum con orari di metro e parcheggi d'interscambio.

Gli altri concerti degli I Days

Martedì 4 giugno si cambia musica con Lana Del Rey a salire sul palco dell'Ippodromo Snai La Maura, in quello che sarà il più grande concerto tenuto dalla cantautrice di New York in Italia. Ad aprire la serata il produttore Dardust e Clara. I protagonisti di domenica 16 giugno, sempre all'Ippodromo Snai La Maura, saranno i Green Day nell'unica data italiana del loro tour. Anche per la band californiana simbolo del punk rock quello di Milano - dicono gli organizzatori - segna un record di biglietti venduti per un concerto in Italia. Durante il live celebreranno l'anniversario dell'uscita dei loro due album di maggior successo, «Dookie» (30 anni) e «American Idiot» (20 anni), e presenteranno i brani del nuovo album «Saviors». Prima di loro sul placo i Nothing but thieves. Giovedì 27 giugno sbarcherà a Milano Doja Cat, la prima rapper donna headliner degli I-Days. A completare la lineup tutta al femminile BigMama e la cantautrice statunitense Hemlocke Springs. Il 29 giugno tocca a Tedua presentare dal vivo per la prima volta i brani di «Paradiso» , in uscita il 24 maggio. Sabato 6 luglio saranno i Queen of the stone age, ai vertici del rock mondiale da vent'anni, ad accendere il pubblico di Milano. Un'altra giornata all'insegna del rock quella di domenica 7 luglio, con gli headliner Bring me the horizon, mentre è già sold out l'appuntamento pop punk del 9 luglio con i Sum 41 e Avril Lavigne. A chiudere questa edizione degli I-Days gli Stray Kids, band simbolo del fenomeno globale K-pop, per la prima volta in Italia il 12 luglio per il loro unico concerto da headliner in Europa nel 2024